"Шахтер" против "Оболони", Ротань в гостях у Костышина: анонс 11-го тура УПЛ

11-й тур УПЛ: расписание матчей

Восемь матчей 11-го тура распределены на четыре дня. В пятницу состоится противостояние "Шахтера" и "Оболони". В субботу сыграют "Левый Берег" с "Буковиной" и "Верес" с "Черноморцем". В воскресенье запланированы матчи ЛНЗ – "Харьков" и "Колос" – "Полесье", а завершится тур в понедельник тремя играми.

Центральными интригами станут борьба лидеров в Ковалевке, выезд "Динамо" в Кривой Рог и попытка "Шахтера" вернуться на победный путь после потери очков в предыдущем туре.

Расписание 11-го тура УПЛ (инфографика: Sport RBC.UA)

"Шахтер" – "Оболонь"

История встреч в УПЛ: 18 матчей

Победа "Шахтера": 16 матчей

Победа "Оболони": 2 матча

Ничья: 0 матчей

: победа "Шахтера" – 1.11, ничья – 12.55, победа "Оболони" – 42.07.

"Шахтер" подходит к матчу после неожиданной потери очков в противостоянии с "Зарей". Встреча во Львове завершилась без забитых мячей, хотя до этого дончане одолели "Колос" (2:1). Команда Арды Турана имеет 25 очков и делит первое место с "Полесьем".

"Оболонь" в предыдущем туре потерпела разгромное поражение от житомирян (0:3). Перед этим киевляне победили "Верес" (2:0), но в целом проводят непростой сезон. После девяти матчей команда имеет всего семь очков и находится в нижней части турнирной таблицы.

История противостояния полностью на стороне "горняков". Все шесть предыдущих матчей команд в УПЛ завершились победами "Шахтера" с общей разницей мячей 19:1. Кроме того, беспроигрышная серия дончан в чемпионате длится шесть поединков. "Оболонь" не может победить на выезде уже восемь матчей подряд.

"Левый Берег" – "Буковина"

История встреч в УПЛ: раньше не встречались.

: победа "Левого Берега" - 2.71, ничья - 3.20, победа "Буковины" - 2.71.

"Левый Берег" постепенно пытается выбраться из нижней части таблицы. В предыдущем туре команда Александра Рябоконя сыграла вничью с ЛНС (0:0). Перед этим киевляне уступили "Харькову" (1:2). Сейчас в активе команды восемь очков, однако у нее есть матч в запасе.

"Буковина" тоже не может похвастаться стабильностью. Черновцы после разгромного поражения от "Кудровки" (1:4) в девятом туре сыграли вничью с "Кривбассом" (0:0). Команда имеет девять очков и занимает место в нижней половине турнирной таблицы.

Для обоих клубов это важная встреча с точки зрения борьбы за сохранение места в элите. "Левый Берег" попытается воспользоваться преимуществом домашнего поля, в то время как "Буковина" будет стремиться реабилитироваться за неудачный отрезок. В то же время, в УПЛ команды раньше не пересекались, поэтому их противостояние станет дебютным на этом уровне.

"Верес" – "Черноморец"

История встреч в УПЛ: 15 матчей

Победа "Вереса": 8 матчей

Победа "Черноморца": 5 матчей

Ничья: 2 матча

: победа "Верес" - 2.25, ничья - 3.00, победа "Черноморца" - 3.66.

"Верес" продолжает терять позиции в чемпионате. В предыдущем туре жители уступили "Колосу" (0:2), а перед этим проиграли "Оболони" (0:2). У команды Олега Шандрука девять очков и пока не может найти стабильности в своих результатах.

"Черноморец" также находится в сложной ситуации. Одесситы в десятом туре сыграли вничью с "Карпатами" (0:0), хотя почти весь матч провели в большинстве, а перед этим уступили "Заре" (1:2). В девяти матчах команда набрала всего шесть очков и остается среди аутсайдеров чемпионата.

Важным фактором может стать история глазных противостояний. Команды не раз встречались в украинских соревнованиях, а их матчи традиционно проходили в борьбе. Для "Вереса" это возможность прервать серию неудач и улучшить турнирное положение, а "Черноморец" попытается одержать первую за длительное время победу.

ЛНЗ – "Харьков"

История встреч в УПЛ: 4 матча

Победа ЛНЗ: 1 матч

Победа "Харькова": 1 матч

Ничья: 2 матча

: победа ЛНЗ – 3.10, ничья – 3.00, победа "Харькова" – 2.45.

ЛНЗ продолжает борьбу за места в верхней части турнирной таблицы. Черкасцы в предыдущем туре сыграли вничью с "Левым Берегом" (0:0), а перед этим разгромили "Кривбасс" (3:0). Команда имеет 15 очков и занимает шестую строчку.

"Харьков" проводит один из лучших стартов сезона среди украинских клубов. Подопечные Младена Бартуловича в предыдущем туре одолели "Эпицентр" (2:1), вырвав победу благодаря голу Себастьяна Кастильо в конце встречи. Ранее харьковчане также обыграли "Левый Берег" (2:1).

Сейчас у "Харькова" 21 очко после девяти матчей и занимает третье место. Отставание от лидеров составляет четыре балла, однако у команды есть игра в запасе. Матч в Черкассах станет серьезным испытанием для гостей, ведь ЛНЗ также претендует на высокие позиции. Кроме того, команды впервые встретятся между собой в УПЛ.

"Колос" – "Полесье"

История встреч в УПЛ: 6 матчей

Победа "Колоса": 1 матч

Победа "Полесья": 2 матча

Ничья: 3 матча

: победа "Колоса" – 6.00, ничья – 4.20, победа "Полесье" – 1.52.

"Колос" подходит к центральному матчу воскресенья после победы над "Вересом" (2:0). Перед этим кузовники уступили "Шахтеру" (1:2), но команда Руслана Костышина пытается закрепиться в верхней половине таблицы. В настоящее время в активе клуба 11 очков и восьмое место.

"Полесье" продолжает делить лидерство с "Шахтером". В предыдущем туре житомиряне уверенно победили "Оболонь" (3:0), а перед этим одолели "Динамо" (3:1), продемонстрировав характер после удаления голкипера Олега Кудрика. У команды Руслана Ротаня есть 25 очков после десяти матчей.

В предварительных очных встречах в УПЛ команды уже успели провести несколько принципиальных поединков. "Полесье" постарается продолжить борьбу за первое место, а "Колос" попытается воспользоваться домашним полем и отобрать очки у одного из лидеров чемпионата.

"Кривбасс" – "Динамо"

История встреч в УПЛ: 50 матчей

Победа "Кривбасса": 2 матча

Победа "Динамо": 39 матчей

Ничья: 9 матчей

: победа "Кривбасса" – 7.50, ничья – 5.00, победа "Динамо" – 1.37.

"Кривбасс" начинает новый этап сезона под руководством Александра Петракова. Опытный специалист дебютировал в должности главного тренера криворожцев в предыдущем туре, когда его команда сыграла вничью с "Буковиной" (0:0). Но к игре с "Динамо" криворожский клуб подходит с положительным настроением: в четверг "Кривбасс" в серии пенальти победил "Зарю" в 1/8 финала Кубка Украины и весной сыграет в четвертьфинале.

Сейчас у "Кривбасса" всего шесть очков после восьми матчей и находится в нижней части таблицы. Матч против "Динамо" станет для Петракова серьезной проверкой, ведь у киевлян значительно более мощный кадровый потенциал.

"Динамо" в предыдущем туре победило "Кудровку" (3:1), прервав серию неудачных результатов после поражения от "Полесья" (1:3). Киевский клуб имеет 19 очков и занимает четвертое место, хотя провел на один матч меньше большинства конкурентов.

Отдельная интрига – тренерское противостояние. Петраков попытается наладить игру "Кривбасса" и одержать первую победу на новой должности, а Мацей Кендзерек должен реабилитироваться за болезненное поражение от "Шахтера" в Кубке Украины.

"Заря" – "Эпицентр"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Зари": 2 матча

Победа "Эпицентра": 0 матчей

Ничья: 0 матчей

: победа "Зари" – 1.96, ничья – 3.66, победа "Эпицентра" – 3.60.

"Заря" подходит к матчу после достаточно успешного отрезка чемпионата. В предыдущем туре луганчане отобрали очки у "Шахтера", сыграв 0:0. Перед этим команда Виктора Скрипника победила "Черноморец" (2:1). Пока в активе "Зари" 15 очков и седьмое место. Эмоциональный фон, правда, немного испорчен вылетом от "Кривбасса" в Кубке Украины – "Заря" проиграла в серии пенальти.

"Эпицентр" в предыдущем туре уступил "Харькову" (1:2), пропустив решающий гол в компенсированное время. Перед этим команда Сергея Нагорняка сыграла вничью с "Карпатами" (2:2). После десяти матчей представитель Каменец-Подольского имеет девять очков и находится в нижней половине таблицы.

Для "Зари" это возможность приблизиться к первой пятерке и продлить положительную серию. "Эпицентр" нуждается в очках, чтобы не оказаться еще ближе к зоне борьбы за выживание. У луганчан будет преимущество собственного поля, но гости уже неоднократно демонстрировали способность создавать проблемы соперникам.

"Карпаты" – "Кудровка"

История встреч в УПЛ: 2 матча

Победа "Карпат": 0 матчей

Победа "Кудровки": 0 матчей

Ничья: 2 матча

: победа "Карпат" – 1.40, ничья – 4.75, победа "Эпицентра" – 7.50.

"Карпаты" стремятся вернуться к борьбе за еврокубковые позиции. В предыдущем туре львовяне сыграли вничью с "Черноморцем" (0:0), а перед этим поделили очки с "Эпицентром" (2:2). Команда Франсеска Фернандеса имеет 16 очков и занимает пятое место.

"Кудровка" продолжает бороться за сохранение прописки в элите. После разгромной победы над "Буковиной" (4:1) команда потерпела поражение от "Динамо" (1:3). В активе представителя Черниговщины только пять очков, что оставляет его среди главных претендентов на вылет.

Львовяне фавориты противостояния, но "Кудровка" уже доказывала, что способна создавать сенсации. Для гостей каждый набранный балл сейчас имеет особое значение, поэтому они вряд ли откажутся от борьбы даже на выезде. Команды ранее не встречались в УПЛ, поэтому их матч станет первым в истории противостояния на уровне элитного дивизиона.

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