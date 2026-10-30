"Шахтар" проти "Оболоні", Ротань в гостях у Костишина: анонс 11-го туру УПЛ

11-й тур УПЛ: розклад матчів

Вісім матчів 11-го туру розподілені на чотири дні. У п'ятницю відбудеться протистояння "Шахтаря" та "Оболоні". У суботу зіграють "Лівий Берег" із "Буковиною" та "Верес" із "Чорноморцем". У неділю заплановані матчі ЛНЗ – "Харків" і "Колос" – "Полісся", а завершиться тур у понеділок трьома іграми.

Центральними інтригами стануть боротьба лідерів у Ковалівці, виїзд "Динамо" до Кривого Рогу та спроба "Шахтаря" повернутися на переможний шлях після втрати очок у попередньому турі.

Розклад 11-го туру УПЛ (інфографіка: Sport RBC.UA)

"Шахтар" – "Оболонь"

Історія зустрічей в УПЛ: 18 матчів

Перемога "Шахтаря": 16 матчів

Перемога "Оболоні": 2 матчів

Нічия: 0 матчів

: перемога "Шахтаря" – 1.11, нічия – 12.55, перемога "Оболоні" – 42.07.

"Шахтар" підходить до матчу після несподіваної втрати очок у протистоянні із "Зорею". Зустріч у Львові завершилася без забитих м'ячів, хоча до цього донеччани здолали "Колос" (2:1). Команда Арди Турана має 25 очок і ділить перше місце з "Поліссям".

"Оболонь" у попередньому турі зазнала розгромної поразки від житомирян (0:3). Перед цим кияни перемогли "Верес" (2:0), але загалом проводять непростий сезон. Після дев'яти матчів команда має лише сім очок і перебуває поблизу нижньої частини турнірної таблиці.

Історія протистояння повністю на боці "гірників". Усі шість попередніх матчів команд в УПЛ завершилися перемогами "Шахтаря" із загальною різницею м'ячів 19:1. Крім того, безпрограшна серія донеччан у чемпіонаті триває шість поєдинків. "Оболонь" натомість не може перемогти на виїзді вже вісім матчів поспіль.

"Лівий Берег" – "Буковина"

Історія зустрічей в УПЛ: раніше не зустрічалися.

: перемога "Лівого Берега" – 2.71, нічия – 3.20, перемога "Буковини" – 2.71.

"Лівий Берег" поступово намагається вибратися з нижньої частини таблиці. У попередньому турі команда Олександра Рябоконя зіграла внічию з ЛНЗ (0:0). Перед цим кияни поступилися "Харкову" (1:2). Наразі в активі команди вісім очок, однак вона має матч у запасі.

"Буковина" також не може похвалитися стабільністю. Чернівчани після розгромної поразки від "Кудрівки" (1:4) у дев'ятому турі, зіграли внічию з "Кривбасом" (0:0). Команда має дев'ять очок і посідає місце в нижній половині турнірної таблиці.

Для обох клубів це важлива зустріч з погляду боротьби за збереження місця в еліті. "Лівий Берег" спробує скористатися перевагою домашнього поля, тоді як "Буковина" прагнутиме реабілітуватися за невдалий відрізок. Водночас в УПЛ команди раніше не перетиналися, тому їхнє протистояння стане дебютним на цьому рівні.

"Верес" – "Чорноморець"

Історія зустрічей в УПЛ: 15 матчів

Перемога "Вереса": 8 матчів

Перемога "Чорноморця": 5 матчів

Нічия: 2 матчі

: перемога "Вереса" – 2.25, нічия – 3.00, перемога "Чорноморця" – 3.66.

"Верес" продовжує втрачати позиції в чемпіонаті. У попередньому турі рівняни поступилися "Колосу" (0:2), а перед цим програли "Оболоні" (0:2). Команда Олега Шандрука має дев'ять очок і поки не може знайти стабільності у своїх результатах.

"Чорноморець" також перебуває у складній ситуації. Одесити у десятому турі зіграли внічию з "Карпатами" (0:0), хоча майже весь матч провели у більшості, а перед цим поступилися "Зорі" (1:2). У дев'яти матчах команда набрала лише шість очок і залишається серед аутсайдерів чемпіонату.

Важливим фактором може стати історія очних протистоянь. Команди неодноразово зустрічалися в українських змаганнях, а їхні матчі традиційно проходили у боротьбі. Для "Вереса" це нагода перервати серію невдач і покращити турнірне становище, а "Чорноморець" спробує здобути першу за тривалий час перемогу.

ЛНЗ – "Харків"

Історія зустрічей в УПЛ: 4 матчі

Перемога ЛНЗ: 1 матч

Перемога "Харкова": 1 матч

Нічия: 2 матчі

: перемога ЛНЗ – 3.10, нічия – 3.00, перемога "Харкова" – 2.45.

ЛНЗ продовжує боротьбу за місця у верхній частині турнірної таблиці. Черкасці у попередньому турі зіграли внічию з "Лівим Берегом" (0:0), а перед цим розгромили "Кривбас" (3:0). Команда має 15 очок і посідає шосту сходинку.

"Харків" проводить один із найкращих стартів сезону серед українських клубів. Підопічні Младена Бартуловича у попередньому турі здолали "Епіцентр" (2:1), вирвавши перемогу завдяки голу Себастьяна Кастільйо наприкінці зустрічі. Раніше харків'яни також обіграли "Лівий Берег" (2:1).

Наразі "Харків" має 21 очко після дев'яти матчів і посідає третє місце. Відставання від лідерів становить чотири бали, однак команда має гру в запасі. Матч у Черкасах стане серйозним випробуванням для гостей, адже ЛНЗ також претендує на високі позиції. Крім того, команди вперше зустрінуться між собою в УПЛ.

"Колос" – "Полісся"

Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів

Перемога "Колоса": 1 матч

Перемога "Полісся": 2 матчі

Нічия: 3 матчі

: перемога "Колоса" – 6.00, нічия – 4.20, перемога "Полісся" – 1.52.

"Колос" підходить до центрального матчу неділі після перемоги над "Вересом" (2:0). Перед цим ковалівці поступилися "Шахтарю" (1:2), але загалом команда Руслана Костишина намагається закріпитися у верхній половині таблиці. Наразі в активі клубу 11 очок і восьме місце.

"Полісся" продовжує ділити лідерство з "Шахтарем". У попередньому турі житомиряни впевнено перемогли "Оболонь" (3:0), а перед цим здолали "Динамо" (3:1), продемонструвавши характер після вилучення голкіпера Олега Кудрика. Команда Руслана Ротаня має 25 очок після десяти матчів.

У попередніх очних зустрічах в УПЛ команди вже встигли провести кілька принципових поєдинків. "Полісся" намагатиметься продовжити боротьбу за перше місце, а "Колос" спробує скористатися домашнім полем і відібрати очки в одного з лідерів чемпіонату.

"Кривбас" – "Динамо"

Історія зустрічей в УПЛ: 50 матчів

Перемога "Кривбаса": 2 матчі

Перемога "Динамо": 39 матчів

Нічия: 9 матчів

: перемога "Кривбасу" – 7.50, нічия – 5.00, перемога "Динамо" – 1.37.

"Кривбас" розпочинає новий етап сезону під керівництвом Олександра Петракова. Досвідчений фахівець дебютував на посаді головного тренера криворіжців у попередньому турі, коли його команда зіграла внічию з "Буковиною" (0:0). Але до гри з "Динамо" криворізький клуб підходить із позитивним настроєм: у четвер "Кривбас" в серії пенальті переміг "Зорю" в 1/8 фіналу Кубка України і навесні зіграє у чвертьфіналі.

Наразі "Кривбас" має лише шість очок після восьми матчів і перебуває у нижній частині таблиці. Матч проти "Динамо" стане для Петракова серйозною перевіркою, адже кияни мають значно потужніший кадровий потенціал.

"Динамо" у попередньому турі перемогло "Кудрівку" (3:1), перервавши серію невдалих результатів після поразки від "Полісся" (1:3). Київський клуб має 19 очок і посідає четверте місце, хоча провів на один матч менше за більшість конкурентів.

Окрема інтрига – тренерське протистояння. Петраков спробує налагодити гру «Кривбаса» та здобути першу перемогу на новій посаді, а Мацей Кендзьорек має реабілітуватися за болючу поразку від "Шахтаря" у Кубку України.

"Зоря" – "Епіцентр"

Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі

Перемога "Зорі": 2 матчі

Перемога "Епіцентра": 0 матчів

Нічия: 0 матчів

: перемога "Зорі" – 1.96, нічия – 3.66, перемога "Епіцентру" – 3.60.

"Зоря" підходить до матчу після доволі успішного відрізка чемпіонату. У попередньому турі луганці відібрали очки у "Шахтаря", зігравши 0:0. Перед цим команда Віктора Скрипника перемогла "Чорноморець" (2:1). Наразі в активі "Зорі" 15 очок і сьоме місце. Емоційний фон, щоправда, трохи зіпсований вилітом від "Кривбаса" у Кубку України – "Зоря" програла в серії пенальті.

"Епіцентр" у попередньому турі поступився "Харкову" (1:2), пропустивши вирішальний гол у компенсований час. Перед цим команда Сергія Нагорняка зіграла внічию з "Карпатами" (2:2). Після десяти матчів представник Кам'янця-Подільського має дев'ять очок і перебуває у нижній половині таблиці.

Для "Зорі" це можливість наблизитися до першої п'ятірки та продовжити позитивну серію. "Епіцентр" натомість потребує очок, щоб не опинитися ще ближче до зони боротьби за виживання. Луганці матимуть перевагу власного поля, але гості вже неодноразово демонстрували здатність створювати проблеми суперникам.

"Карпати" – "Кудрівка"

Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі

Перемога "Карпат": 0 матчів

Перемога "Кудрівки": 0 матчів

Нічия: 2 матчі

: перемога "Карпат" – 1.40, нічия – 4.75, перемога "Епіцентру" – 7.50.

"Карпати" прагнуть повернутися до боротьби за єврокубкові позиції. У попередньому турі львів'яни зіграли внічию з "Чорноморцем" (0:0), а перед цим поділили очки з "Епіцентром" (2:2). Команда Франсеска Фернандеса має 16 очок і посідає п'яте місце.

"Кудрівка" продовжує боротися за збереження прописки в еліті. Після розгромної перемоги над "Буковиною" (4:1) команда зазнала поразки від "Динамо" (1:3). Наразі в активі представника Чернігівщини лише п'ять очок, що залишає його серед головних претендентів на виліт.

Львів'яни є фаворитами протистояння, але "Кудрівка" вже доводила, що здатна створювати сенсації. Для гостей кожен набраний бал зараз має особливе значення, тому вони навряд чи відмовляться від боротьби навіть на виїзді. Команди раніше не зустрічалися в УПЛ, тож їхній матч стане першим в історії протистояння на рівні елітного дивізіону.

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