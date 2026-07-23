Самоотдача и щепотка удачи: ЛНЗ и "Гент" сыграли вничью в Лиге конференций

Несмотря на преимущество по голевым моментам, бельгийцы не выглядели как доминирующая команда. В то же время черкасчане имели свои моменты в обоих таймах - но каждый раз им не хватало исполнительского мастерства.

Лига конференций. 2-й раунд квалификации. Первый матч

ЛНЗ (Черкассы, Украина) - "Гент" (Гент, Бельгия) - 0:0

Стартовый состав черкасчан:

Паламарчук - Пасич, Муравский, Дидык, Драмбаев - Рябов, Пастух, Якубу - Ассинор, Кузык, Дэвид.

Запасные: Ледвий, Самойленко, Смотрицкий, Дайко, Китела, Микитишин, Таллес Бренер де Паула, Доник, Цара, Твердохлеб, Кравчук.

Бодрый старт от украинцев

На первых минутах матча статистика волождения могла шокировать - 72 на 26 в пользу ЛНЗ. Конечно, к концу тайма цифры подравнялись - но большую часть тайма мяч контролировали именно черкащане.

"Гент" сделал ставку на быстрые атаки - однако в первые 45 минут бельгийцы слишком часто ошибались, поэтому первый момент возник на 36-й минуте. К тому моменту у черкащан уже была возможность выйти вперед.

Однако на 23-й минуте Дэвид не смог реализовать свой выход против Рофа. А больше реальных шансов у ворот бельгийцев ЛНЗ не создал.

Переход на игру вторым номером

Вторые 45 минут ЛНЗ начал бодро - Ассинор уже на 50-й минуте мог открывать счет. Но с нескольких метров он не сумел переиграть вратаря "Гента". Следующий момент возник уже на 63-й минуте – серия ошибок от ЛНЗ привела к выходу Горе на ударную позицию, но его удар приняла на себя перекладина.

Помимо этого, реальных моментов у ворот обеих команд почти не было. Футболисты и ЛНЗ, и "Гента" допускали технические ошибки, и просто не могли нормально комбинировать.

После этого у "Гента" еще было несколько неплохих подходов к воротам Паламарчука, однако украинский кипер смог сохранить ворота "сухими". Финальный свисток зафиксировал ничью 0:0.

Что ждет ЛНЗ дальше

Ответный матч в Бельгии пройдет 30 июля. В случае успеха черкасчан по сумме двух матчей, в дальнейшем по пути в группу Лиги конференцийный ЛНЗ сыграет с победителем пары "Гетеборг" (Швеция) / "Левадия" (Эстония).