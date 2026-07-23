Самовіддача та дрібка удачі: ЛНЗ та "Гент" зіграли внічию в Лізі конференцій

Попри перевагу за гольовими моментами, бельгійці не виглядали як команда, що домінує в грі. Натомість черкащани мали свої моменти в обох таймах - але щоразу їм бракувало виконавчої майстерності.

Ліга конференцій. 2-й раунд кваліфікації. Перший матч

ЛНЗ (Черкаси, Україна) - "Гент" (Гент, Бельгія) - 0:0

Стартовий склад черкащан:

Паламарчук - Пасич, Муравський, Дидик, Драмбаєв - Рябов, Пастух, Якубу - Ассінор, Кузик, Девід.

Запасні: Ледвій, Самойленко, Смотрицький, Дайко, Кітела, Микитишин, Таллес Бренер де Паула, Доник, Цара, Твердохліб, Кравчук.

Бадьорий старт від українців

На перших хвилинах матчу статистика волоідння могла шокувати - 72 на 26 на користь ЛНЗ. Звісно, до кінця тайма цифри підрівнялись - але більшу частину тайму м'яч контролювали саме черкащани.

"Гент" зробив ставку на швидкі атаки - проте в перші 45 хвилин бельгійці надто часто помилялись, тож перший момент виник аж на 36-й хвилині. До того моменту черкащани вже мали нагоду вийти вперед.

Проте на 23-й хвилині Девід не зміг реалізувати свій вихід проти Рофа. А більше реальних шансів у воріт бельгійців ЛНЗ не створив.

Перехід на гру другим номером

Другі 45 хвилин ЛНЗ розпочав бадьоро - Ассінор вже на 50-й хвилині міг відкривати рахунок. Але з кількох метрів він не зумів переграти воротаря "Гента". Наступний момент виник вже на 63-й хвилині - серія помилок від ЛНЗ призвела до виходу Горе на ударну позицію, але його удар прийняла на себе поперечка.

Поза цим, реальних моментів біля воріт обох команд майже не було. Футболісти і ЛНЗ, і "Гента" припускались технічних помилок, і просто не могли нормально комбінувати.

Після цього "Гент" ще мав кілька непоганих підходів до воріт Паламарчука, проте український кіпер зміг зберегти ворота "сухими". Фінальний свисток зафіксував нічию 0:0.

Що далі чекає на ЛНЗ

Матч-відповідь в Бельгії пройде 30 липня. В разі успіху черкащан за сумою двох матчів, надалі на шляху до групи Ліги конферецній ЛНЗ зіграє з переможцем пари "Гетеборг" (Швеція) / "Левадія" (Естонія).