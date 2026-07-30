Ротань анонсировал жесткие санкции из-за вылета "Полесья" из Лиги конференций

"Должны были проходить дальше на 99%"

По словам Ротаня, итоговый вылет после двух матчей оставил большой осадок, ведь по уровню игры житомирцы превосходили соперника.

"Уверен на 99%, что мы должны были проходить эту команду, если брать два матча. Жаль этого нереализованного потенциала. Когда ты имеешь в течение всего матча такое преимущество, нужно воплощать это в голы. Но мы снова не сделали выводов из предыдущих ошибок и на 100 процентов остались детьми", - подчеркнул специалист.

Также наставник отметил незапланированную кадровую потерю перед самым стартовым свистком: Эдуард Сарапий травмировался прямо перед игрой и не смог помочь команде.

О "кнуте" и жестких действиях

Наставник "Полесья" признался, что пытался достучаться до игроков разными методами, однако теперь вынужден действовать еще жестче из-за проблем с игровой дисциплиной.

"Беспокоит то, что те же самые люди на тренировках получают тот самый кнут, который у нас в Украине не любят: им снова и снова указываешь на ошибки... А потом в таких матчах происходит подобное. Если к советам не прислушиваются, значит, не все в порядке с дисциплиной. Что касается игровой дисциплины, теперь придется действовать гораздо жестче по отношению к игрокам", - подытожил Ротань.

Напомним, "Полесье" уступило "Копенгагену" во втором раунде квалификации Лиги конференций (3:3, 1:2) и завершило еврокубковую кампанию-2026/27.