Ротань анонсував жорсткі санкції через виліт "Полісся" з Ліги конференцій

"Мали проходити далі на 99%"

За словами Ротаня, підсумковий виліт після двох матчів залишив великий осад, адже за рівнем гри житомирці переважали суперника.

"Впевнений на 99%, що ми повинні були проходити цю команду, якщо брати два матчі. Шкода цього нереалізованого потенціалу. Коли ти маєш протягом усього матчу таку перевагу, потрібно втілювати це в голи. Але ми знову не зробили висновків із попередніх помилок і на 100 відсотків залишилися дітьми", - підкреслив фахівець.

Також наставник відзначив незаплановану кадрову втрату перед самим стартовим свистком: Едуард Сарапій травмувався безпосередньо перед грою і не зміг допомогти команді.

Про "батіг" та жорсткі дії

Наставник "Полісся" зізнався, що намагався достукатися до гравців різними методами, однак тепер змушений діяти ще жорсткіше через проблеми з ігровою дисципліною.

"Бентежить те, що ті ж самі люди на тренуванні отримують батіг, який не люблять у нас в Україні, ти наголошуєш і наголошуєш... А потім у таких матчах таке трапляється. Якщо до порад не прислуховуються – значить, не все в порядку з дисципліною. Щодо ігрової дисципліни тепер доведеться діяти набагато жорсткіше по відношенню до гравців", - підсумував Ротань.

Нагадаємо, "Полісся" поступилося "Копенгагену" у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій (3:3, 1:2) та завершило єврокубкову кампанію-2026/27.