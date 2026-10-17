Возвращение Миколенко не спасло "Эвертон": "Челси" прервал беспроигрышную серию хозяев

Лондонский "Челси" одержал выездную победу над "Эвертоном" в седьмом туре английской Премьер-лиги. Хозяева потерпели первое поражение в сезоне, а украинский защитник Виталий Миколенко вернулся в основной состав после травмы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

"Челси" решил судьбу матча после перерыва

Поединок начался с напряженной борьбы. Обе команды пытались захватить инициативу, однако до перерыва открыть счет не смогли.

Один из самых опасных моментов первого тайма создал полузащитник гостей Мойсес Кайседо, мощным ударом поразившего каркас ворот.

Впрочем, как только команды вернулись на поле после перерыва, "Челси" вышел вперед. Уже на 46-й минуте Педру Нету завершил атаку после передачи Йоррела Гато.

Пропущенный мяч заставил Эвертон активнее искать возможности для спасения. Хороший шанс имел Тьерно Барри, однако нападавший не сумел реализовать возможность.

Во втором тайме также произошел неприятный эпизод с вратарем "Челси" Эмилиано Мартинесом. После столкновения с Джаррадом Брантвэйтом голкипер получил травму головы и оставил поле на носилках. Его заменил Майк Пендерс.

Окончательно вопрос о победителе был снят в конце основного времени. На 90-й минуте Нету воспользовался неудачными действиями обороны хозяев после стандартного положения и оформил дубль.

Как сыграл Виталий Миколенко

Для украинского защитника эта встреча стала возвращением в состав "Эвертона" после вынужденной паузы. Украинец вышел с первых минут.

Миколенко оказался в центре одного из ключевых эпизодов поединка. Во время первой результативной атаки "Челси" Нету нанес удар, а мяч прошел между ног украинца и оказался в воротах Джордана Пикфорда.

Несмотря на возвращение основного левого защитника, "Эвертон" не смог сохранить свою беспроигрышную серию в АПЛ.

Для команды Мойес это первая неудача после шести стартовых туров без поражений. Зато "Челси" завоевал важные три очка и поднялся в четверку лучших команд чемпионата.

"Эвертон" – "Челси" – 0:2 (0:0) гола: Нету, 46, 90.