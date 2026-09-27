Не выстрел, а снукер: Израиль обратился в УЕФА из-за скандального удаления футболиста

Суть скандала и реакция ассоциации

Инцидент произошел во время поединка первого тура Лиги наций, в котором израильтяне уступили Австрии со счетом 1:3. При счете 0:1 Саид Абу Фархи забил дебютный мяч за сборную Израиля и сравнял счет. Однако сразу после этого получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Арбитр Георгий Кабаков из Болгарии расценил празднование форварда как провокационное, ведь игрок взял угловой флажок и якобы имитировал выстрел .

Однако в Федерации футбола Израиля настаивают на полном недоразумении. Спикер Шломи Барзель заявил, что первая желтая карточка была ошибочной, а вторая стала следствием ошибочной трактовки. По его словам, Абу Фархи всегда так празднует голы, имитируя удар кием в снукере.

Отец футболиста также вступился за сына, отметив, что вокруг эпизода искусственно раздули скандал из-за того, что игрок представляет сборную Израиля.

"Можно исказить фотографию, придумать историю и попытаться превратить празднование гола в нечто, чем оно не является. Но ясно одно: никто нас не сломает – и точно не нашего сына", – сказал он.

Что известно об Абу Фархи

Для 20-летнего нападающего это был дебютный официальный матч за национальную сборную (ранее он играл только в товарищеской встрече против Албании).

На клубном уровне Абу Фархи в начале сентября перешел в американский клуб "Колорадо" с МЛС, а до этого в течение двух лет выступал за "Маккаби" из Тель-Авива, где забил 15 голов в 52 поединках.