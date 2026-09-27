Не постріл, а снукер: Ізраїль звернувся до УЄФА через скандальне вилучення футболіста

Суть скандалу та реакція асоціації

Інцидент стався під час поєдинку першого туру Ліги націй, у якому ізраїльтяни поступилися Австрії з рахунком 1:3. За рахунку 0:1 Саїд Абу Фархі забив дебютний м'яч за збірну Ізраїлю та зрівняв рахунок. Проте одразу після цього отримав другу жовту картку та залишив команду в меншості.

Арбітр Георгій Кабаков з Болгарії розцінив святкування форварда як провокаційне, адже гравець взяв кутовий прапорець і нібито імітував постріл.

Проте у Федерації футболу Ізраїлю наполягають на повному непорозумінні. Речник Шломі Барзель заявив, що перша жовта картка була помилковою, а друга стала наслідком хибного трактування. За його словами, Абу Фархі завжди так святкує голи, імітуючи удар києм у снукері.

Батько футболіста також заступився за сина, зазначивши, що навколо епізоду штучно роздули скандал через те, що гравець представляє збірну Ізраїлю.

"Можна спотворити фотографію, вигадати історію та спробувати перетворити святкування голу на щось, чим воно не є. Але ясно одне: ніхто нас не зламає – і точно не нашого сина", – сказав він.

Що відомо про Абу Фархі

Для 20-річного нападника це був дебютний офіційний матч за національну збірну (раніше він грав лише у товариській зустрічі проти Албанії).

На клубному рівні Абу Фархі на початку вересня перейшов до американського клубу "Колорадо" з МЛС, а до цього протягом двох років виступав за "Маккабі" з Тель-Авіва, де забив 15 голів у 52 поєдинках.