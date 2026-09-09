Пополнение "стаи": Ротань хочет подписать полузащитника "Динамо"
Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань заинтересован в подписании полузащитника киевского "Динамо" Николая Михайленко. Хавбек находится на радарах житомирского клуба.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на "Профутбол Digital".
Детали переговоров и интерес Ротаня
По информации спортивного журналиста Владимира Зверева, кандидатура Михайленко обсуждалась между клубами во время заключения другого соглашения – аренды вратаря Георгия Бущана .
Зверов отмечает, что Михайленко является одним из любимых исполнителей для Руслана Ротаня и его тренерского штаба. Во время переговоров по голкиперу поднимался вопрос возможного обратного трансфера полузащитника, однако на тот момент стороны не пришли к согласию.
Несмотря на это, житомирский клуб не отказывается от идеи усиления и может вернуться к переговорам по переходу футболиста.
Статистика Михайленко и его текущий статус
В минувшем сезоне футболист провел 35 матчей в составе "Динамо", в которых отличился двумя голами и двумя результативными передачами. Также он уже в активе два матча за сборную Украины.
В нынешнем сезоне Михайленко еще не появлялся на поле. Хавбек пока восстанавливается после перенесенной операции.
Ранее мы сообщали, что Георгий Бущан уже вышел на поле за Динамо в игре против ЛНЗ.