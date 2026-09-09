Поповнення "зграї": Ротань хоче підписати півзахисника "Динамо"

Деталі перемовин та інтерес Ротаня

За інформацією спортивного журналіста Володимира Звєрова, кандидатура Михайленка обговорювалася між клубами під час укладення іншої угоди - оренди воротаря Георгія Бущана.

Звєров зазначає, що Михайленко є одним із найулюбленіших виконавців для Руслана Ротаня та його тренерського штабу. Під час перемовин щодо голкіпера піднімалося питання можливого зворотного трансферу півзахисника, однак на той момент сторони не дійшли згоди.

Попри це, житомирський клуб не відмовляється від ідеї підсилення та може повернутися до перемовин щодо переходу футболіста.

Статистика Михайленка та його поточний статус

В минулому сезоні футболіст провів 35 матчів в складі "Динамо", в яких відзначився двома голами та двома результативними передачами. Також він вже в активі два матчі за збірну України.

В поточному сезоні Михайленко ще не з'являвся на полі. Хавбек поки що відновлюється після перенесеної операції.