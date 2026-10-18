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Футбол 18 октября 2026 · 18:39

"Покрова АМП" второй раз подряд стала чемпионом Украины по ампфутболу: исторический успех львовского клуба

Львовская команда завершила сезон победой
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Покрова АМП" второй раз подряд стала чемпионом Украины по ампфутболу: исторический успех львовского клуба
Двухразовые чемпионы (фото: instagram.com/amp.pokrova.lviv)
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Львовская "Покрова АМП" второй раз подряд получила золотые медали чемпионата Украины по ампфутболу. Команда защитила титул в Суперлиге, завершив сезон победой над ивано-франковской "Барткой". В то же время, второй состав львовского клуба стал победителем Первой лиги.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой наУАФ.

"Покров АМП" завершил чемпионский сезон победой

Заключительные матчи финального раунда Суперлиги прошли 17 октября на стадионе "Ревера 1908" в Ивано-Франковске.

В 14-м туре "Покрова АМП" встретилась с местной "Барткой" и одержала минимальную победу со счетом 1:0.

Единственный гол в поединке на 13-й минуте забил Звеков. Этого оказалось достаточно, чтобы львовяне завершили сезон на победной ноте.

Следует отметить, что чемпионство команда обеспечила еще 9 августа. Тогда после разгромной победы над "Шахтером Стальные" со счетом 5:0 львовский клуб стал недостижимым для преследователей в турнирной таблице.

По итогам чемпионата "Покров АМП" набрал 38 очков и занял первое место.

Серебряные награды завоевали луцкие "Крестоносцы", завершившие сезон с 31 очком. Третьим стал "МСК Днепр" с 21 баллом.

Таким образом, львовяне защитили титул, который впервые завоевали в 2025 году, когда стали победителями дебютного чемпионата Украины по ампфутболу.

Двойной успех клуба: вторая команда также стала чемпионом

Сезон 2026 оказался особенно успешным для львовского клуба, ведь золотые медали завоевала не только основная команда.

"Покрова АМП-2" досрочно стала победителем Первой лиги. Решающим для львовян оказался матч против запорожской "Сечи", который они выиграли со счетом 4:0.

Однако, несмотря на чемпионство, второй состав не сможет повыситься до Суперлиги.

По регламенту чемпионата Украины по ампфутболу две команды одного клуба не могут выступать в одном дивизионе. Поскольку основная "Покрова АМП" уже играет в элите, ее дубль останется в Первой лиге.

В следующем сезоне количество участников Суперлиги увеличится с десяти до двенадцати. Право повыситься в классе получили "Сталь Буковина" и "Днепр Честь", занявшие второе и третье места соответственно.

Ранее сообщалось, что украинец забил эффектный гол в чемпионате МЧС.

Главные матчи
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