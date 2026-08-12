Усиление атаки: "Карпаты" подписали французского форварда

Подробности контракта и карьера футболиста

Руководство львовского клуба согласовало с 26-летним французом долгосрочные условия сотрудничества. Стороны поставили подписи под трехлетним соглашением, предусматривающим опцию возможного продления контракта еще на один сезон.

Прошлый игровой год Жозеф Сери провел в составе "Пенафиэла" - крепкого середняка второго по силе дивизиона Португалии (Сегунда-лига). Французский форвард стабильно получал игровую практику, приняв участие в 27 официальных матчах своей команды во всех турнирах. За это время новобранец львовян успел отличиться 4 забитыми мячами и отдал 3 результативных передачи.

Масштабная трансферная кампания и лидерство в УПЛ

Французский нападающий стал еще одним элементом масштабной перестройки команды в летнее трансферное окно. В этот состав "львов" уже пополнила значительная группа новичков.

В частности, в состав "львов" попали вратари Денис Марченко и Юрий-Владимир Герета, защитники Роман Вантух и Иван Калеро, полузащитники Мохаммед Мухлисс, Фелипи Виейра и Бруно Иглесиас и нападающий Назарий Русин.

Кадровые вливания уже приносят свои плоды. Подопечные Франа Фернандеса уверенно и эффектно начали новый розыгрыш УПЛ, одержав две разгромные победы - сначала над криворожским "Кривбассом" (4:1), а впоследствии над ЛНЗ (3:0).

Свою победную серию львовяне попытаются продолжить уже в ближайшую субботу, 15 августа, когда в рамках третьего тура будут противостоять черновицкой "Буковине".