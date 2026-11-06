Новая молодежка Украины: 10 новичков и экс-игрок сборной Португалии

Два матча в Испании

Украинская молодежка отправляется в испанский город Сан-Педро-дель-Пинатар (провинция Мурсия), где проведет полноценный учебно-тренировочный сбор и два контрольных поединка.

Первым соперником подопечных Дмитрия Михайленко станет сборная Шотландии U-21 – этот матч состоится в четверг, 12 ноября. Уже через пять дней, во вторник, 17 ноября, "сине-желтые" померяются силами со сверстниками из США. Оба поединка начнутся в 15:00 по киевскому времени.

Новая обойма Михайленко

В списке вызванных футболистов присутствуют игроки европейских клубов. В частности, во вратарской линии обращает на себя внимание Назар Домчак из чешской "Славии", который недавно дебютировал в Лиге чемпионов в матче против лондонского "Арсенала".

В атаке тренерский штаб рассчитывает на легионеров Дмитрия Богданова из немецкого "Энерги" и Богдана Попова из итальянского "Эмполи".

В целом нынешний вызов отличился существенным обновлением состава. Тренерский штаб привлек сразу 10 потенциальных дебютантов. Львиная доля новичков приходится на полузащиту: Ярослав Караман, Александр Иванов, Виктор Цуканов, Даниил Тепляков, Данило Кайдалов, а также представитель словацкого "Погронье" Максим Химинец.

Отдельно стоит отметить хавбека португальской "Браги" Даниэля Роззувайло, который имеет опыт выступлений за сборную Португалии U-15. Он является натурализованным португальцем украинского происхождения.

Среди новых лиц также – голкипер Назар Макаренко, защитники Егор Абрамов и Александр Гавриленко.

Полный состав молодежной сборной Украины: