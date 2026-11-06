Нова молодіжка України: 10 новачків та екс-гравець збірної Португалії
Молодіжна збірна України розпочинає новий етап своєї історії. Після невиходу на чемпіонат Європи-2027 головний тренер Дмитро Михайленко взявся за формування оновленої команди, до якої увійшло чимало нових облич.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Два матчі в Іспанії
Українська молодіжка вирушає до іспанського міста Сан-Педро-дель-Пінатар (провінція Мурсія), де проведе повноцінний навчально-тренувальний збір та два контрольні поєдинки.
Першим суперником підопічних Дмитра Михайленка стане збірна Шотландії U-21 – цей матч відбудеться у четвер, 12 листопада. Уже за п'ять днів, у вівторок, 17 листопада, "синьо-жовті" поміряються силами з однолітками зі США. Обидва поєдинки розпочнуться о 15:00 за київським часом.
Нова обойма Михайленка
У списку викликаних футболістів присутні гравці з європейських клубів. Зокрема, у воротарській лінії звертає на себе увагу Назар Домчак з чеської "Славії", який нещодавно дебютував у Лізі чемпіонів проти лондонського "Арсенала".
В атаці тренерський штаб розраховує на легіонерів Дмитра Богданова з німецького "Енергі" та Богдана Попова з італійського "Емполі".
Загалом поточний виклик відзначився суттєвим оновленням складу. Тренерський штаб залучив одразу 10 потенційних дебютантів. Левова частка новачків припадає на півзахист: Ярослав Караман, Олександр Іванов, Віктор Цуканов, Даніїл Тепляков, Данило Кайдалов, а також представник словацького "Погроньє" Максим Хімінець.
Окремо слід відзначити хавбека португальської "Браги" Даніеля Роззувайла, який має досвід виступів за збірну Португалії U-15. Він є натуралізованим португальцем українського походження.
Серед нових облич також – голкіпер Назар Макаренко, оборонці Єгор Абрамов та Олександр Гавриленко.
Повний склад молодіжної збірної України:
- Воротарі: Назар Домчак ("Славія", Чехія), Денис Марченко ("Карпати"), Назар Макаренко ("Полісся").
- Захисники: Данило Малов ("Лехія", Польща), Олександр Сорока ("Гент", Бельгія), Кирило Дігтярь, Даніель Вернаттус, Єгор Абрамов (усі – "Металіст"), Владислав Захарченко, Максим Коробов (обидва – "Динамо"), Олександр Гавриленко ("Уніа Скєрнівіце", Польща).
- Півзахисники: Олексій Талпа ("Маккабі Нетанія", Ізраїль), Богдан Редушко ("Динамо"), Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), Ярослав Шевченко ("Кривбас"), Ярослав Караман, Олександр Іванов (обидва – "Полісся"), Віктор Цуканов ("Шахтар"), Даніїл Тепляков, Данило Кайдалов (обидва – "Металіст"), Максим Хімінець ("Погроньє", Словаччина), Даніель Роззувайло ("Брага", Португалія).
- Нападники: Дмитро Богданов ("Енергі", Німеччина), Богдан Попов ("Емполі", Італія).
Раніше Олег Лужний назвав склад збірної U-19 на вирішальні матчі кваліфікації Євро-2027.