rbc.ua
Футбол Баскетбол Теніс Бокс Зимові види Інше
Головна Футбол Нова молодіжка України: 10 новачків та екс-гравець збірної Португалії
Футбол 06 листопада 2026, 08:49

Нова молодіжка України: 10 новачків та екс-гравець збірної Португалії

Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Головний тренер молодіжної збірної Дмитро Михайленко (фото: УАФ)
Поділитися:

Молодіжна збірна України розпочинає новий етап своєї історії. Після невиходу на чемпіонат Європи-2027 головний тренер Дмитро Михайленко взявся за формування оновленої команди, до якої увійшло чимало нових облич.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Два матчі в Іспанії

Українська молодіжка вирушає до іспанського міста Сан-Педро-дель-Пінатар (провінція Мурсія), де проведе повноцінний навчально-тренувальний збір та два контрольні поєдинки.

Першим суперником підопічних Дмитра Михайленка стане збірна Шотландії U-21 – цей матч відбудеться у четвер, 12 листопада. Уже за п'ять днів, у вівторок, 17 листопада, "синьо-жовті" поміряються силами з однолітками зі США. Обидва поєдинки розпочнуться о 15:00 за київським часом.

Нова обойма Михайленка

У списку викликаних футболістів присутні гравці з європейських клубів. Зокрема, у воротарській лінії звертає на себе увагу Назар Домчак з чеської "Славії", який нещодавно дебютував у Лізі чемпіонів проти лондонського "Арсенала".

В атаці тренерський штаб розраховує на легіонерів Дмитра Богданова з німецького "Енергі" та Богдана Попова з італійського "Емполі".

Загалом поточний виклик відзначився суттєвим оновленням складу. Тренерський штаб залучив одразу 10 потенційних дебютантів. Левова частка новачків припадає на півзахист: Ярослав Караман, Олександр Іванов, Віктор Цуканов, Даніїл Тепляков, Данило Кайдалов, а також представник словацького "Погроньє" Максим Хімінець.

Окремо слід відзначити хавбека португальської "Браги" Даніеля Роззувайла, який має досвід виступів за збірну Португалії U-15. Він є натуралізованим португальцем українського походження.

Серед нових облич також – голкіпер Назар Макаренко, оборонці Єгор Абрамов та Олександр Гавриленко.

Повний склад молодіжної збірної України:

  • Воротарі: Назар Домчак ("Славія", Чехія), Денис Марченко ("Карпати"), Назар Макаренко ("Полісся").
  • Захисники: Данило Малов ("Лехія", Польща), Олександр Сорока ("Гент", Бельгія), Кирило Дігтярь, Даніель Вернаттус, Єгор Абрамов (усі – "Металіст"), Владислав Захарченко, Максим Коробов (обидва – "Динамо"), Олександр Гавриленко ("Уніа Скєрнівіце", Польща).
  • Півзахисники: Олексій Талпа ("Маккабі Нетанія", Ізраїль), Богдан Редушко ("Динамо"), Богдан Будко (АЗ, Нідерланди), Ярослав Шевченко ("Кривбас"), Ярослав Караман, Олександр Іванов (обидва – "Полісся"), Віктор Цуканов ("Шахтар"), Даніїл Тепляков, Данило Кайдалов (обидва – "Металіст"), Максим Хімінець ("Погроньє", Словаччина), Даніель Роззувайло ("Брага", Португалія).
  • Нападники: Дмитро Богданов ("Енергі", Німеччина), Богдан Попов ("Емполі", Італія).

Раніше Олег Лужний назвав склад збірної U-19 на вирішальні матчі кваліфікації Євро-2027.

Футбол