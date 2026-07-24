Минус строчка: как изменилась позиция Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Вклад наших клубов в таблицу коэффициентов

По половине балла в копилку принесли "Полесье" и ЛНЗ, сыгравшие свои матчи вничью. Но победы во втором квалификационном раунде украинские болельщики не увидели.

"Динамо" в Лиге Европы уступило греческому ПАОКу.

уступило греческому ПАОКу. "Полесье" в Лиге конференций сыграло вничью с датским "Копенгагеном".

сыграло вничью с датским "Копенгагеном". ЛНЗ в Лиге конференций сыграло вничью с бельгийским "Гентом".

В результате Украина заработала 1 очко (0,250 балла в таблице коэффициентов УЕФА) и потеряла одну строчку - занимая 22-е место.

Расстояние от ближайшего конкурента Румынии пока остается неизменным - 0,288 очков. Хорватия смогла приблизиться к "сине-желтым". Ну а Австрия обогнала и Украину, и Румынию.

Так выглядит таблица коэффициентов по состоянию на данный момент.

Расписание на следующую евронеделю

29 и 30 июля наши команды будут играть на выезде и попытаются пробиться в финальный отборочный этап Лиги Европы и Лиги конференций.