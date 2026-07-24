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Футбол 24 июля 2026, 12:27

Минус строчка: как изменилась позиция Украины в таблице коэффициентов УЕФА

Очки в копилку страны принесли только "Полесье" и ЛНЗ
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Динамо" уступило ПАОКу и не принесло баллы в таблицу (Фото: fcdynamo.com)
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На этой игровой неделе свои матчи сыграли три из четырех украинских команд в еврокубках. В результате они смогли набрать только одну базу из трех возможных.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .

Вклад наших клубов в таблицу коэффициентов

По половине балла в копилку принесли "Полесье" и ЛНЗ, сыгравшие свои матчи вничью. Но победы во втором квалификационном раунде украинские болельщики не увидели.

В результате Украина заработала 1 очко (0,250 балла в таблице коэффициентов УЕФА) и потеряла одну строчку - занимая 22-е место.

Расстояние от ближайшего конкурента Румынии пока остается неизменным - 0,288 очков. Хорватия смогла приблизиться к "сине-желтым". Ну а Австрия обогнала и Украину, и Румынию.

Так выглядит таблица коэффициентов по состоянию на данный момент.

Расписание на следующую евронеделю

29 и 30 июля наши команды будут играть на выезде и попытаются пробиться в финальный отборочный этап Лиги Европы и Лиги конференций.

  • Среда, 29 июля, в 20:00. "Копенгаген" - "Полесье"
  • Четверг, 30 июля, 20:45. ПАОК – "Динамо"
  • Четверг, 30 июля, 21:30. "Гент" – ЛНЗ

Ранее мы сообщали, что фанаты "Копенгагена" поддержали Украину на матче с "Полесьем".

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