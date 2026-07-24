Минус строчка: как изменилась позиция Украины в таблице коэффициентов УЕФА
На этой игровой неделе свои матчи сыграли три из четырех украинских команд в еврокубках. В результате они смогли набрать только одну базу из трех возможных.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт европейского футбола .
Вклад наших клубов в таблицу коэффициентов
По половине балла в копилку принесли "Полесье" и ЛНЗ, сыгравшие свои матчи вничью. Но победы во втором квалификационном раунде украинские болельщики не увидели.
- "Динамо" в Лиге Европы уступило греческому ПАОКу.
- "Полесье" в Лиге конференций сыграло вничью с датским "Копенгагеном".
- ЛНЗ в Лиге конференций сыграло вничью с бельгийским "Гентом".
В результате Украина заработала 1 очко (0,250 балла в таблице коэффициентов УЕФА) и потеряла одну строчку - занимая 22-е место.
Расстояние от ближайшего конкурента Румынии пока остается неизменным - 0,288 очков. Хорватия смогла приблизиться к "сине-желтым". Ну а Австрия обогнала и Украину, и Румынию.
Расписание на следующую евронеделю
29 и 30 июля наши команды будут играть на выезде и попытаются пробиться в финальный отборочный этап Лиги Европы и Лиги конференций.
- Среда, 29 июля, в 20:00. "Копенгаген" - "Полесье"
- Четверг, 30 июля, 20:45. ПАОК – "Динамо"
- Четверг, 30 июля, 21:30. "Гент" – ЛНЗ
Ранее мы сообщали, что фанаты "Копенгагена" поддержали Украину на матче с "Полесьем".