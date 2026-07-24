Мінус сходинка: як змінилась позиція України в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Внесок наших клубів в таблицю коефіцієнтів

По половині бала в скарбничку принесли "Полісся" та ЛНЗ, які зіграли свої матчі внічию. Але перемог в другому кваліфікаційному раунді українські вболівальники не побачили.

" Динамо" у Лізі Європи поступилось грецькому ПАОКу.

поступилось грецькому ПАОКу. "Полісся" у Лізі конференцій зіграло унічию з данським "Копенгагеном".

зіграло унічию з данським "Копенгагеном". ЛНЗ у Лізі конференцій зіграло унічию з бельгійським "Гентом".

В результаті Україна заробило 1 очко (0,250 бала до таблиці коефіцієнтів УЄФА) та втратила одну сходинку - посідаючи наразі 22-е місце.

Відстань від найближчого конкурента, Румунії, поки що лишається незмінною - 0,288 очок. Натомість Хорватія змогла наблизитися до "синьо-жовтих". Ну а Австрія обігнала і Україну, і Хорватію.

Так виглядає таблиця коефіцієнтів станом на зараз

Розклад на наступний євротиждень

29 та 30 липня наші команди гратимуть на виїзді та спробують пробитися у фінальний відбірковий етап Ліги Європи та Ліги конференцій.