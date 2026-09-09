"Ман Сити" укротил "драконов", "Боруссия" и "Вильярреал" забили 5 мячей: результаты игрового дня ЛЧ

Мареска начинает с победы

"Манчестер Сити" все еще привыкает к новому главному тренеру, но в Лиге чемпионов "горожане" начали с приятного: победили на выезде "Порту". Положительный результат английскому клубу обеспечил дубль его главной звезды – Эрлинга Холланда. Именно два мяча норвежского форварда сформировали счет 2:0, который и стал финальным.

Отметим, что в случае с первым голом Эрлинга ему ассистировал звездный новичок "Сити" Энцо Фернандес – это его дебютное результативное действие в новой команде.

Порту – Манчестер Сити – 0:2

Голы: Холланд, 47, 90+1.

"Желтое" дерби в Германии

А в Дортмунде встретились две команды, для которых желтый цвет является титульным: "Боруссия" принимала "Вильярреал". Соперники выдали сухой первый тайм, а едва началась дурная половина, как Ренато Вейга отличился автоголом, чем вывел хозяев вперед. В середине второго тайма Сантьяго Моуриньо сравнял счет, и ничейный результат мог быть закономерным.

Однако так не считал Серу Гирасси, забивший второй мяч "Боруссии" на 80-й минуте. Он же через 5 минут реализовал пенальти, чем существенно усложнил гостям задачу спастись. Однако и "Вильярреал" не сдался, заставив Гирасси срезать мяч теперь уже в свои ворота в компенсированное время.

Боруссия Д – Вильярреал – 3:2

Голы: автогол, Вейга, 53; Гирасси, 80, 85 (с пенальти) – С.Моуриньо, 66; автогол Гирасси (90+3).

Мбаппе подкачал "Лилль"

А во Франции "Лилль" встречался с "Бетисом" и сразу же ошеломил соперника: на 12-й минуте Айяс Уэда вывел хозяев в лидеры. Впрочем, царили "доги" недолго: Марк Бартра через 20 минут вернул равенство в счете. Однако на перерыв в ранге фаворита матча ушел все-таки "Лилль": Александру отличился на 36-й минуте.

В начале второго тайма "Бетис" поразил соперника двумя быстрыми голами: сначала Бартра оформил дубль, а затем Трой Перротт вывел свою команду вперед. Возможно, "Лилль" мог бы перевернуть ход матча, но на 56-й минуте Итан Мбаппе получил прямую красную карточку за неспортивное поведение и оставил хозяев вдесятером. Спас матч "Лилль" так и не смог.

Лилль – Бетис – 2:3

Голы: Уэда, 12; Александру, 36 – Бартра, 33, 49; Перротт, 53.

Удаление: И.Мбаппе, 56.