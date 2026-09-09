"Ман Сіті" приборкав "драконів", "Боруссія" і "Вільярреал" забили 5 м'ячів: результати ігрового дня ЛЧ

Мареска починає з перемоги

"Манчестер Сіті" все ще звикає до нового головного тренера, але у Лізі чемпіонів "містяни" почали з приємного: перемогли на виїзді "Порту". Позитивний результат англійському клубу забезпечив дубль його головної зірки – Ерлінга Голанда. Саме два м'ячі норвезького форварда сформували рахунок 2:0, який і став фінальним.

Відзначимо, що у випадку із першим голом Ерлінга йому асистував зірковий новачок "Сіті" Енцо Фернандес – це його дебютна результативна дія у новій команді.

Порту – Манчестер Сіті – 0:2

Голи: Голанд, 47, 90+1.

"Жовте" дербі у Німеччині

А у Дортмунді зустрілися дві команди, для яких жовтий колір є титульним: "Боруссія" приймала "Вільярреал". Суперники видали сухий перший тайм, а ледь почалася дурга половина, як Ренато Вейга відзначився автоголом, чим вивів господарів вперед. В середині другого тайму Сантьяго Моуріньо зрівняв рахунок і нічийний результат міг бути закономірним.

Однак так не вважав Серу Гірассі, який забив другий м'яч "Боруссії" на 80-й хвилині. Він же за 5 хвилин реалізував пенальті, чим суттєво ускладнив гостям задачу врятуватися. Однак і "Вільярреал" не здався, змусивши Гірассі зрізати м'яч тепер вже у власні ворота в компенсований час.

Боруссія Д – Вільярреал – 3:2

Голи: автогол, Вейга, 53; Гірассі, 80, 85 (з пенальті) – С.Моуріньо, 66; автогол Гірассі (90+3).

Мбаппе підкачав "Лілль"

А у Франції "Лілль" зустрічався із "Бетісом" і одразу ж приголомшив суперника: на 12-й хвилині Айяс Уеда вивів господарів в лідери. Утім, панували "доги" недовго: Марк Бартра за 20 хвилин повернув рівність в рахунку. Однак на перерву в ранзі фаворита матчу пішов все ж "Лілль": Александру відзначився на 36-й хвилині.

На початку другого тайму "Бетіс" вразив суперника двома швидкими голами: спочатку Бартра оформив дубль, а потім Трой Перротт вивів свою команду вперед. Можливо, "Лілль" міг би перевернути хід матчу, але на 56-й хвилині Ітан Мбаппе отримав пряму червону картку за неспортивну поведінку і залишив господарів вдесятьох. Врятував матч "Лілль" так і не зміг.

Лілль – Бетіс – 2:3

Голи: Уеда, 12; Александру, 36 – Бартра, 33, 49; Перротт, 53.

Вилучення: І.Мбаппе, 56.