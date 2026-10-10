Остался вне игры: федерация футбола Португалии отстранила Роналду от сборной

Дело против легенды

Португальская федерация футбола официально объявила о начале дисциплинарного производства по Криштиану Роналду. Решение было принято 9 октября 2026 года, а сам процесс получил статус срочного.

В заявлении отмечается, что дело было открыто для выяснения возможных дисциплинарных последствий событий, о которых стало известно 7 октября. В то же время в отношении нападающего определили предварительное отстранение, которое не является автоматическим. До этого действовало автоматическое временное отстранение , предусмотренное регламентом.

Окончательное решение о возможном наказании футболиста еще не принято.

Детали конфликта

Дисциплинарное дело связано с тем, что Роналду досрочно покинул расположение сборной Португалии во время международного собрания. Инцидент произошел на фоне спора с новым главным тренером национальной команды Жорже Жезушем.

Конфликт возник из-за разногласий между футболистом и наставником по поводу его роли в команде и участия в матчах. После отъезда нападающего федерация приступила к рассмотрению обстоятельств его поведения.

Статистика Роналду в сборной

Криштиану Роналду остается одной из самых выдающихся фигур в истории португальского футбола. Форвард провел за национальную команду 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач.

Вместе со сборной нападающий выиграл чемпионат Европы-2016, а также Лигу наций в 2019 и 2025 годах.

Дальнейшее участие Роналду в матчах национальной команды будет зависеть от дисциплинарного производства и окончательного решения федерации.