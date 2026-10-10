Лишився поза грою: федерація футболу Португалії відсторонила Роналду від збірної

Справа проти легенди

Португальська федерація футболу офіційно оголосила про початок дисциплінарного провадження щодо Кріштіану Роналду. Рішення ухвалили 9 жовтня 2026-го року, а сам процес отримав статус термінового.

У заяві зазначається, що справу відкрили для з’ясування можливих дисциплінарних наслідків подій, про які стало відомо 7 жовтня. Водночас щодо нападника визначили попереднє відсторонення, яке не є автоматичним. До цього діяло автоматичне тимчасове відсторонення, передбачене регламентом.

Остаточне рішення щодо можливого покарання футболіста ще не ухвалене.

Деталі конфлікту

Дисциплінарна справа пов’язана з тим, що Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії під час міжнародного збору. Інцидент стався на тлі суперечки з новим головним тренером національної команди Жорже Жезушем.

Конфлікт виник через розбіжності між футболістом і наставником щодо його ролі в команді та участі в матчах. Після від’їзду нападника федерація розпочала розгляд обставин його поведінки.

Статистика Роналду у збірній

Кріштіану Роналду залишається однією з найвизначніших постатей в історії португальського футболу. Форвард провів за національну команду 234 матчі, забив 146 голів і віддав 45 результативних передач.

Разом зі збірною нападник виграв чемпіонат Європи-2016, а також Лігу націй у 2019-му та 2025-му роках.

Подальша участь Роналду в матчах національної команди залежатиме від перебігу дисциплінарного провадження та остаточного рішення федерації.