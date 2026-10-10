Лишився поза грою: федерація футболу Португалії відсторонила Роналду від збірної
Кріштіану Роналду отримав тимчасове відсторонення від збірної Португалії. Федерація футболу країни відкрила дисциплінарне провадження після того, як нападник залишив розташування команди.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання A Bola.
Справа проти легенди
Португальська федерація футболу офіційно оголосила про початок дисциплінарного провадження щодо Кріштіану Роналду. Рішення ухвалили 9 жовтня 2026-го року, а сам процес отримав статус термінового.
У заяві зазначається, що справу відкрили для з’ясування можливих дисциплінарних наслідків подій, про які стало відомо 7 жовтня. Водночас щодо нападника визначили попереднє відсторонення, яке не є автоматичним. До цього діяло автоматичне тимчасове відсторонення, передбачене регламентом.
Остаточне рішення щодо можливого покарання футболіста ще не ухвалене.
Деталі конфлікту
Дисциплінарна справа пов’язана з тим, що Роналду достроково залишив розташування збірної Португалії під час міжнародного збору. Інцидент стався на тлі суперечки з новим головним тренером національної команди Жорже Жезушем.
Конфлікт виник через розбіжності між футболістом і наставником щодо його ролі в команді та участі в матчах. Після від’їзду нападника федерація розпочала розгляд обставин його поведінки.
Статистика Роналду у збірній
Кріштіану Роналду залишається однією з найвизначніших постатей в історії португальського футболу. Форвард провів за національну команду 234 матчі, забив 146 голів і віддав 45 результативних передач.
Разом зі збірною нападник виграв чемпіонат Європи-2016, а також Лігу націй у 2019-му та 2025-му роках.
Подальша участь Роналду в матчах національної команди залежатиме від перебігу дисциплінарного провадження та остаточного рішення федерації.
Раніше ми розповідали, що Роналду розкрив усю правду про конфлікт у збірній Португалії.