Не только Судаков: еще трое футболистов сборной Украины рискуют пропустить матч с Венгрией
Сборная Украины продолжает подготовку к матчу 4-го тура Лиги наций против Венгрии. В преддверии важного поединка команда столкнулась с кадровыми нюансами.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sport.ua.
Ситуация на тренировке
Накануне матча с Венгрией на тренировке сборной Украины работали 22 полевых игрока и три вратаря.
Кроме Георгия Судакова, который из-за травмы, полученной в поединке против Северной Ирландии (0:3), вернулся в расположение "Бенфики" , занятие пропустили еще трое футболистов. Не тренировались вместе с командой Николай Шапаренко, Богдан Михайличенко и Александр Зубков.
В то же время полевые футболисты, вышедшие в стартовом составе в матче против Северной Ирландии, проводили разминку отдельно от остальной команды.
Когда Украина сыграет с Венгрией
Матч четвертого тура Лиги наций между Украиной и Венгрией состоится в словацкой Трнаве в понедельник, 5 октября. Стартовый свисток раздастся в 21:45 по киевскому времени.
Для команд это будет уже вторая встреча во время нынешней международной паузы. В первом туре Лиги наций "сине-желтые" победили венгров в Будапеште со счетом 1:0.
Ранее Дмитрий Ризнык извинился перед болельщиками за грубый фейл в матче Лиги наций.