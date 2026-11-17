Я не фанат Александра Зинченко. Вот совсем. Так повелось исторически.

На мое восприятие повлияли две истории. Одна – это 2014 год и скандальный уход из "Шахтера". Вторая – короткий личный разговор в мае 2018 года, после которого остался неприятный осадок на годы.

Впрочем, личные впечатления – это дело индивидуальное, а отвергать факт его футбольного таланта будет дилетантством. Зинченко – сильный, универсальный и теперь уж точно опытный игрок, который может помочь любой команде.

Сейчас Александр переживает один из самых сложных периодов своей карьеры. Год назад он покинул Англию после неудачной попытки сыграть в "Ноттингем Форрест". Выбор полузащитника пал на "Аякс" – там Зинченко должен был отыграть полгода до конца сезона 2025/2026. Однако в первом же матче за амстердамский клуб получил серьезную травму колена, которая перечеркнула ему как возможность проявить себя в Амстердаме, так и поиграть в футбол в 2026 году вообще.

В последние недели в истории игрока национальной сборной Украины появились положительные сигналы: "Аякс" позволил 29-летнему футболисту тренироваться на клубной базе. Многие из моего окружения сразу отрефлексировали: мол, все же увидим Сашу в форме "Аякса", хотя бы на тренировке, а там кто знает…

Положа руку на сердце, не знаю, получит ли Александр новый контракт в Амстердаме. Но если нет, то какие варианты продолжения карьеры смотрятся органическими?

Остаться в Нидерландах?

Давайте вспомним, что большая европейская карьера Зинченко начиналась в ПСВ из Эйндховена, куда он отправился в рамках арендного соглашения между нидерландским клубом и "Манчестер Сити". ПСВ уже давно один из флагманов местного футбола, а для Зинченко, кроме классной команды и постоянного участия в Лиге чемпионов, это еще и нотка мотивации – все же сделать счастливыми людей на "Филипс Стедиум".

Так получилось, что недавно я дочитал биографическую книгу Зинченко "Верить". Ее мне подарил мой давний друг, который служит в Вооруженных Силах Украины. Это был легкий троллинг, учитывая, что я часто критиковал Зинченко. Тем не менее, книгу я прочитал с удовольствием, существенно растянув этот процесс во времени.

Понятно, что книга направлена на европейского потребителя – там не просто красной нитью, а петит-поинтом красного цвета проходят тезисы откуда-то с рабочего стола Ярославы Гресь о United24 и важности помощи Украине. Что, безусловно, важно и правильно. Между тем есть и интересные детали игровой карьеры Зинченко.

Сейчас немногие вспомнят, но предсезонную подготовку к кампании 2016/2017 Зинченко проходил из "Манчестер Сити". В конце концов, в последний момент его поставили перед фактом аренды в ПСВ. Здесь любой игрок будет чувствовать себя на своей тарелке, что уж говорить о 19-летнем парне, который только-только приехал в большие европейские страны. А еще тогда же Зинченко получил вызов в национальную сборную и о какой-то внятной адаптации в новом клубе можно было забыть.

Вместе с тем, Зинченко в книге вспоминает о том, что до него дошли слухи, что его в ПСВ хотел пригласить спортивный директор, а не главный тренер Филипп Коку. В конце концов это могло повлиять на его и так расшатанное моральное состояние, а тут еще и сам Коку не спешил доверять украинцу игровое время…

Если говорить о настоящем, то вряд ли Петер Бос откажется от футболиста, имеющего опыт выступлений на топ-уровне на позиции левого защитника, а вообще-то, лучшие качества Зинченко проявляются в центре поля. ПСВ пока лидер турнирной таблицы, но сезон длинный и надежная скамейка запасных вряд ли кому-то помешает.

Александр Зинченко (фото: PSV)

Спасение "летучих мышей"

В той же книге Зиненко упоминает особую химию, сложившуюся между ним и Микелем Артетой. В целом так сложилось, что на взрослом уровне Александр больше всего работал именно с тренерами из этой страны: в "Сити" это был Пеп Гвардиола, в "Арсенале" – Микель Артета. Соответственно, ментальных проблем с испанскими специалистами у него нет.

Микель Артета и Александр Зинченко (фото: Getty Images)

Наиболее явной испанской командой, которая будет менять состав зимой, сейчас выглядит "Валенсия": для такого славного клуба 19 место в чемпионате выглядит как фиаско. На днях слухи отправляли в Валенсию Артема Довбика, которому в случае такого перехода придется конкурировать за место в старте с местным любимцем публики Уго Дуро.

А вот Зинченко точно сильнее потенциальных конкурентов как на левом фланге (Хосе Гайя и Хесус Васкез, знаете таких?), так и на позиции центрального полузащитника, где у Хавьера Агирре вообще ограничен выбор: в схеме 4-4-2 у него играют в старте швейцарец Филипп Угринич и арендованный англичанин Харви Эллиот. А если травма или дисквалификация? Можно прикрыть позицию Хави Геррой, но больше опций нет.

Среди плюсов этого варианта: испанский чемпионат не столь интенсивный, как английский. И не такой травматичный, как нидерландский. Не верите? Спросите у Виктора Цыганкова.

"Сынок, пора домой"

Крылатая фраза Игоря Суркиса может сыграть новыми красками в контексте Зинченко. Единственным клубом в Украине, кто может позволить себе финансовые требования полузащитника, является донецкий "Шахтер". И в таком переходе большой символизм: "Шахтер" воспитал Зинченко как игрока, но он, как и Александр Караваев, не сыграл за первую команду ни одного матча.

Да, вы скажете: "они же имели юридические споры". Имели. Илсиньо в свое время тоже имел – это не помешало ему вернуться к "горнякам". Да, вы скажете: "Да какой "Шахтер", здесь война, в Европе безопаснее". Но Зинченко, как и его семья, явно не из тех, кто боится приезжать в Украину. Причем ему не нужен даже повод в виде сбора национальной сборной в Ужгороде. Ну и тем более: бразильцы за большие суммы едут в "Шахтер", зная о войне в Украине только по сообщениям в СМИ, а Александра этим не удивишь.

Александр Зинченко на стадионе имени Банникова в мае 2026 года (фото: Instagram/zinchenko)

С футбольной точки зрения трансфер Зинченко для "Шахтера" – это абсолютный win-win (если со здоровьем у игрока все будет в порядке). Во-первых, Педро Энрике на левом фланге защиты все еще нестабилен, и это в его 24 года вызывает беспокойство. Во-вторых, Азаров может и настроился что-то там делать со сборной Украины (о чем Георгий Судаков рассказал на пресс-конференции перед матчем против Грузии), но на поле он тоже впечатляет разве что в праздничные дни и если Сонный Козерог находится в правильной фазе.

А еще обратите внимание, что Марлон Гомес уже вызван в сборную Бразилии. Думаю, здесь не нужно быть экстрасенсом, чтобы понять, что таким игроком точно будут интересоваться в ведущих европейских чемпионатах и его трансфер – дело если не ближайшего межсезонья, то следующим летом. Разумеется, вероятно вместо него начнут наигрывать и раскручивать под дальнейший трансфер Изаки, но на случай травм/дисквалификаций – Зинченко вполне рабочий вариант, причем не только для УПЛ.

Ну и один из главных козырей Зинченко перед Азаровым и бразильцами – его паспорт. Лимит на легионеров пока не отменен, а значит, с квотой придется считаться.

Зинченко еще вернется в свой прайм?

Хочется, чтобы так было. Возможно, все эти мои размышления не будут иметь ничего общего с реальностью, но каждый из этих сценариев точно пошел бы на пользу самому игроку и поспособствовал бы его возвращению если не на лучший уровень в его карьере, то близко к тому.

Знаете, в августе прошлого года я обращался к жене Александра с вопросом, можно ли записать с ним интервью и поговорить о текущем статусе его карьеры. На что получил ответ "К сожалению, это невозможно. Саша с интервью закончил". Правда, 8 июня этого года на YouTube-канале "Бомбардир" вышло аж двухчасовое интервью Зинченко, а значит, не так уж все и однозначно.

В любом случае очень хотелось бы, чтобы с профессиональным футболом Александр Зинченко точно не закончил в ближайшие лет 6-7. Текущий год в его карьере – однозначно год испытаний. А испытания каждого из нас делают сильнее.