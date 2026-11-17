Я не фанат Олександра Зінченка. От зовсім. Так повелося історично.

На моє сприйняття вплинули дві історії. Одна – це 2014 рік і скандальний відхід з "Шахтаря". Друга – коротка особиста розмова у травні 2018 року, після якої залишився неприємний осад на роки.

Утім, особисті враження – це справа індивідуальна, а от відкидати факт його футбольного таланту буде дилетантством. Зінченко – сильний, універсальний і тепер вже точно досвідчений гравець, який може допомогти будь-якій команді.

Зараз Олександр переживає один з найскладніших періодів своєї кар'єри. Рік тому він залишив Англію після невдалої спроби заграти у "Ноттінгем Форрест". Вибір півзахисника пав на "Аякс" – там Зінченко мав відіграти півроку до кінця сезону 2025/2026. Однак у першому ж матчі за амстердамський клуб зазнав серйозної травми коліна, яка перекреслила йому як можливість проявити себе в Амстердамі, так і пограти у футбол в 2026 році взагалі.

Останніми тижнями в історії гравця національної збірної України з'явилися позитивні сигнали: "Аякс" дозволив 29-річному футболісту тренуватися на клубній базі. Багато людей з мого оточення одразу відрефлексували: мовляв, все ж побачимо Сашка в формі "Аякса", бодай на тренуванні, а там хтозна…

Кладучи руку на серце, не знаю, чи отримає Олександр новий контракт в Амстердамі. Але якщо ні, то які варіанти продовження кар'єри виглядають органічними?

Залишитись в Нідерландах?

Давайте згадаємо, що велика європейська кар'єра Зінченка починалася у ПСВ з Ейндховена, куди він вирушив в рамках орендної угоди між нідерландським клубом та "Манчестер Сіті". ПСВ вже давно один з флагманів місцевого футболу, а для Зінченка, окрім класної команди та постійної участі у Лізі чемпіонів це ще й нотка мотивації – все ж зробити щасливими людей на "Філіпс Стедіум".

Так вийшло, що нещодавно я дочитав біографічну книгу Зінченка "Вірити". Її мені подарував мій давній друг, який наразі служить у Збройних Силах України. Це був легкий тролінг, враховуючи те, що я часто критикував Зінченка. Менше з тим, книгу я прочитав із задоволенням, суттєво розтягнувши цей процес у часі.

Ясна річ, що книга спрямована на європейського споживача – там не просто червоною ниткою, а петіт-поінтом червоного кольору проходять тези звідкись з робочого столу Ярослави Гресь про United24 та важливість допомоги Україні. Що, безперечно, важливо і правильно. А поміж цим є й цікаві деталі ігрової кар'єри Зінченка.

Зараз мало хто згадає, але передсезонну підготовку до кампанії 2016/2017 Зінченко проходив із "Манчестер Сіті". Зрештою, в останній момент його поставили перед фактом оренди в ПСВ. Тут будь-який гравець почуватиметься на в своїй тарілці, що вже казати про 19-річного хлопця, який щойно приїхав до великих європейських країн. А ще, тоді ж Зінченко отримав виклик до національної збірної і про бодай якусь притомну адаптацію в новому клубі можна було забути.

Разом із тим, Зінченко у книзі згадує про те, що до нього дійшли чутки, що його до ПСВ хотів запросити спортивний директор, а не головний тренер Філіп Коку. Зрештою, це могло вплинути на його і так розхитаний моральний стан, а тут ще й сам Коку не поспішав довіряти українцю ігровий час…

Якщо говорити про сьогодення, то навряд Петер Бос відмовиться від футболіста, який має досвід виступів на топ-рівні на позиції лівого захисника, а взагалі-то, найкращі якості Зінченка проявляються у центрі поля. ПСВ наразі лідер турнірної таблиці, але сезон довгий і міцна лава запасних навряд чи комусь завадить.

Олександр Зінченко (фото: PSV)

Порятунок "кажанів"

У тій же книзі Зіненко згадує особливу хімію, яка склалася між ним та Мікелем Артетою. В цілому, так склалося, що на дорослому рівні Олександр найбільше працював саме з тренерами з цієї країни: у "Сіті" це був Пеп Гвардіола, в "Арсеналі" – Мікель Артета. Відповідно, ментальних проблем із іспанськими фахівцями у нього немає.

Мікель Артета та Олександр Зінченко (фото: Getty Images)

Найбільш явною іспанською командою, яка буде змінювати склад взимку зараз виглядає "Валенсія": для такого славетного клубу 19 місце у чемпіонаті виглядає як фіаско. Днями чутки відправляли у "Валенсію" Артема Довбика, якому у разі такого переходу доведеться конкурувати за місце в старті із місцевим улюбленцем публіки Уго Дуро.

А от Зінченко точно сильніший за потенційних конкурентів як на лівому фланзі (Хосе Гайя і Хесус Васкез, знаєте таких?), так і на позиції центрального півзахисника, де у Хав'єра Агірре взагалі обмежений вибір: в схемі 4-4-2 у нього грають в старті швейцарець Філіп Угрініч та орендований англієць Харві Елліот. А якщо травма або дискваліфікація? Можна прикрити позицію Хаві Геррою, але більше опцій немає.

Серед плюсів цього варіанту: іспанський чемпіонат не такий інтенсивний, як англійський. І не такий травматичний, як нідерландський. Не вірите? Спитайте у Віктора Циганкова.

"Синку, пора додому"

Крилата фраза Ігоря Суркіса може заграти новими барвавми в контексті Зінченка. Єдиним клубом в Україні, хто може дозволити собі фінансові вимоги півзахисника є донецький "Шахтар". І в такому переході є великий символізм: "Шахтар" виховав Зінченка як гравця, але він, як і Олександр Караваєв, не зіграв за першу команду жодного матчу.

Так, ви скажете: "вони ж мали юридичні суперечки". Мали. Ілсіньо свого часу теж мав - це не завадило йому повернутися до "гірників". Так, ви скажете: "Та який "Шахтар", тут війна, в Європі безпечніше". Але Зінченко, як і його сім'я, явно не з тих, хто боїться приїздити до України. Причому, йому не потрібен навіть привід у вигляді збору національної збірної в Ужгороді. Ну і тим паче: бразильці за великі суми їдуть до "Шахтаря", знаючи про війну в Україні лише з повідомлень у ЗМІ, а Олександра цим не здивуєш.

Олександр ЗІнченко на стадіоні імені Баннікова у травні 2026 року (фото: Instagram/zinchenko)

З футбольної точки зору трансфер Зінченка для "Шахтаря" – це абсолютний win-win (якщо зі здоров'ям у гравця все буде в порядку). По-перше, Педро Енріке на лівому фланзі захисту все ще нестабільний, і це в його 24 роки викликає занепокоєння. По-друге, Азаров може і налаштувався щось там робити зі збірною України (про що Георгій Судаков розповів на пресконференції перед матчем проти Грузії), але на полі він теж вражає хіба що в святкові дні і якщо Сонний Козоріг перебуває в правильній фазі.

А ще зверніть увагу, що Марлон Гомес вже викликаний до збірної Бразилії. Гадаю, тут не треба бути екстрасенсом, щоб зрозуміти, що таким гравцем точно цікавитимуться у провідних європейських чемпіонатах і його трансфер – справа якщо не найближчого міжсезоння, то наступного літа. Ясна річ, ймовірно замість нього почнуть награвати і розкручувати під подальший трансфер Ізакі, але на випадок травм/дискваліфікацій – Зінченко цілком робочий варіант, причому не лише для УПЛ.

Ну і один з головних козирів Зінченка перед Азаровим та бразильцями – його український паспорт. Ліміт на легіонерів поки що не скасовано, а значить із квотою доведеться рахуватися.

Зінченко ще повернеться у свій прайм?

Хочеться, щоб так і було. Можливо, всі ці мої роздуми не матимуть нічого спільного із реальністю, але кожен з цих сценаріїв точно пішов би на користь самому гравцю і посприяв би його поверненню якщо не на найкращий рівень в його кар'єрі, то бодай близько до того.

Знаєте, у серпні минулого року я звертався до дружини Олександра із питанням, чи можливо записати з ним інтерв'ю і поговорити про поточний статус його кар'єри. На що отримав відповідь "На жаль, це неможливо. Саша з інтерв'ю закінчив". Правда, 8 червня цього року на YouTube-каналі "Бомбардир" вийшло аж двогодинне інтерв'ю Зінченка, а значить, не так вже все й однозначно.

В будь-якому випадку, дуже хотілося б, щоб з професійним футболом Олександр Зінченко точно не закінчив в найближчі років 6-7. Поточний рік в його кар'єрі – однозначно рік випробувань. А випробування кожного з нас роблять сильнішим.