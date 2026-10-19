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Футбол 19 октября 2026 · 15:40

"Харьков" одержал волевую победу над "Левым Берегом" и обошел "Динамо" в УПЛ (видео)

Команда Мледена Бартуловича ворвалась в топ-3 чемпионата Украины
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Харьков" одержал волевую победу над "Левым Берегом" и обошел "Динамо" в УПЛ (видео)
Матч "Харьков" – "Левый Берег" (фото: ФК "Харьков")

В заключительном поединке 9-го тура украинской Премьер-лиги "Харьков" принимал "Левый Берег". Поединок подарил болельщикам острый сюжет с быстрым голом и ярким камбэком в исполнении номинальных хозяев.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на исход поединка.

УПЛ. 9-й тур

"Харьков" – "Левый Берег" – 2:1

Голы: Забергджа, 36, Гаджиев, 63 – Волошин, 3

Холодный душ для хозяев

Матч начался с холодного душа для "Харькова". Уже на 3-й минуте защитник хозяев Артем Шабанов неудачно прервал фланговую передачу и срезал мяч прямо на Викентия Волошина, который точным ударом в дальний угол открыл счет.

Оказавшись в роли догоняющих, харьковчане бросили все силы в атаку, и на 36-й минуте Батон Забергджа после передачи Ивана Калюжного восстановил равновесие в матче.

Волевой успех и прорыв в топ-3

Во втором тайме игра проходила на встречных курсах, однако инициативой больше владели подопечные Младена Бартуловича. На 63-й минуте Рамик Гаджиев эффектным ударом с линии штрафной закрутил мяч в дальний угол и вывел свою команду вперед.

"Харьков" удержал победный счет 2:1, что позволило клубу одержать уже пятую победу подряд в чемпионате. Благодаря этому успеху команда обошла столичное "Динамо" и поднялась на третье место в турнирной таблице УПЛ.

Ранее мы писали, что сборная Украины приняла нетипичное решение о подготовке к решающим матчам Лиги наций.

Теги: Футбол УПЛ Харьков
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