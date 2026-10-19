"Харьков" одержал волевую победу над "Левым Берегом" и обошел "Динамо" в УПЛ (видео)

В заключительном поединке 9-го тура украинской Премьер-лиги "Харьков" принимал "Левый Берег". Поединок подарил болельщикам острый сюжет с быстрым голом и ярким камбэком в исполнении номинальных хозяев.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на исход поединка.
УПЛ. 9-й тур
"Харьков" – "Левый Берег" – 2:1
Голы: Забергджа, 36, Гаджиев, 63 – Волошин, 3
Матч начался с холодного душа для "Харькова". Уже на 3-й минуте защитник хозяев Артем Шабанов неудачно прервал фланговую передачу и срезал мяч прямо на Викентия Волошина, который точным ударом в дальний угол открыл счет.
Оказавшись в роли догоняющих, харьковчане бросили все силы в атаку, и на 36-й минуте Батон Забергджа после передачи Ивана Калюжного восстановил равновесие в матче.
Во втором тайме игра проходила на встречных курсах, однако инициативой больше владели подопечные Младена Бартуловича. На 63-й минуте Рамик Гаджиев эффектным ударом с линии штрафной закрутил мяч в дальний угол и вывел свою команду вперед.
"Харьков" удержал победный счет 2:1, что позволило клубу одержать уже пятую победу подряд в чемпионате. Благодаря этому успеху команда обошла столичное "Динамо" и поднялась на третье место в турнирной таблице УПЛ.
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