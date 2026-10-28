"Харьков" вырвал победу у любителей на последних минутах и вышел в четвертьфинал Кубка Украины

Кубок Украины-2026/27. 1/8 финала

"Маяк" (Сарны) - "Харьков" - 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: Романюк, 76 – Когут, 35, Дубко, 87.

Стандарт помог гостям

Хозяева могли забить уже на 8 минуте: Тотовицкий замыкал подачу Романюка, но голкипер гостей Варакута спас свою команду. Вратарь парировал и повторный удар эксхавбека "Шахтера".

"Харьков" ответил опасным проходом Рашицы. Косовар завершил сольный рейд ударом, после которого мяч попал в поперечину. На 31-й минуте вратарь "Маяка" Тимошицкий дважды подряд спас хозяев.

Однако на 35-й минуте гости все-таки открыли счет. Яцик мощным ударом со штрафного попал в поперечину, а Когут головой переправил мяч в сетку.

Нервная концовка матча

После перерыва "Харьков" продолжал создавать моменты, но именно "Маяк" сумел восстановить равновесие. Юрий Романюк подхватил мяч после отскока и мощным ударом поразил точно девятку, подарив хозяевам надежду на продолжение борьбы в турнире.

Впрочем, развязка наступила на 87-й минуте. Дубко решился на дальний удар и направил мяч под дальнюю штангу, вернув преимущество харьковчанам.

Конец пути любителей из Сарны

В итоге харьковчане победили и стали четвертьфиналистами Кубка Украины. "Маяк" завершил выступления в турнире, несмотря на достойное сопротивление и красивый гол Романюка.

Стоит отметить, что любительская команда из Ровенщины, возглавляемая бывшим нападающим киевского "Динамо" Владиславом Кулачем, ранее сенсационно выбила из турнира "Полтаву".