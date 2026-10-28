"Харків" вирвав перемогу в аматорів на останніх хвилинах і вийшов у чвертьфінал Кубка України

Кубок України-2026/27. 1/8 фіналу

"Маяк" (Сарни) - "Харків" - 1:2 (0:1, 1:1)

Голи: Романюк, 76 - Когут, 35, Дубко, 87.

Стандарт допоміг гостям

Господарі могли забити вже на 8-й хвилині: Тотовицький замикав подачу Романюка, але голкіпер гостей Варакута врятував свою команду. Воротар парирував і повторний удар ексхавбека "Шахтаря".

"Харків" відповів небезпечним проходом Рашиці. Косовар завершив сольний рейд ударом, після якого м’яч влучив у поперечку. На 31-й хвилині вже воротар "Маяка" Тимошицький двічі поспіль урятував господарів.

Однак на 35-й хвилині гості все ж відкрили рахунок. Яцик потужним ударом зі штрафного влучив у поперечку, а Когут головою переправив м’яч у сітку.

Нервова кінцівка матчу

Після перерви "Харків" продовжував створювати моменти, але саме "Маяк" зміг відновити рівновагу. Юрій Романюк підхопив м’яч після відскоку та потужним ударом влучив точно в дев’ятку, подарувавши господарям надію на продовження боротьби в турнірі.

Втім, розв’язка настала на 87-й хвилині. Дубко наважився на дальній удар і спрямував м’яч під дальню стійку, повернувши перевагу харків'янам.

Кінець шляху аматорів з Сарн

У підсумку харків’яни перемогли та стали чвертьфіналістами Кубка України. "Маяк" завершив виступи в турнірі, попри гідний опір і красивий гол Романюка.

Варто зазначити, що аматорська команда з Рівненщини, яку очолює колишній нападник київського "Динамо" Владислав Кулач, раніше сенсаційно вибила з турніру "Полтаву".