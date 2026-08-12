Гол экс-звезды "Динамо" и сенсационный вылет гранда без Яремчука: известны все пары плей-офф отбора ЛЧ

Успех украинцев в "Словане" и драма Вербича

Словацкий "Слован" уверенно пробился в раунд плей-офф, вторично одолев шведский "Мельбю" - 2:0 на своем поле после победы 2:1 в первой игре. Отечественный нападающий Николай Кухаревич вышел в стартовом составе хозяев и отыграл 59 минут, в то время как еще один украинец, Даниил Игнатенко, провел весь поединок в резерве.

Настоящим украшением вечера стал матч в Словении. Местное "Целе" принимало "Арарат-Армению" после поражения 1:2 в первой встрече. На 85-й минуте судьбу противостояния решил бывший вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербич - именно его гол подытожил победу 2:0 и вывел словенцев в следующий круг.

Не обошлось и без громких неожиданностей: греческий "Олимпиакос", не включивший в заявку на ЛЧ нашего Романа Яремчука, уступил в дополнительное время нидерландскому "Неймегену" и покинул турнир. А "Лион", где форвард может оказаться , устроил убедительный реванш в противостоянии с пражской "Спартой".

Все результаты 3-го раунда квалификации ЛЧ:

"Кайрат" (Казахстан) – "Левски" (Болгария) – 0:1 (первый матч – 0:1)

"Буде-Глимт" (Норвегия) – "Унион" (Бельгия) – 3:2 д.в. (3:3)

"Сабах" (Азербайджан) – "Орхус" (Дания) – 4:0 (1:2)

"Кауно Жальгирис" (Литва) – "Динамо" Загреб (Хорватия) – 1:2 (0:5)

"Неймеген" (Нидерланды) – "Олимпиакос" (Греция) – 2:1 д.в. (0:0)

"Црвена Звезда" (Сербия) – "Хапоэль" Беер-Шева (Израиль) – 0:2 (0:1)

"Слован" (Словакия) – "Мьельбю" (Швеция) – 2:0 (2:1)

"Целе" (Словения) – "Арарат-Армения" (Армения) – 2:0 (1:2)

"Штурм" (Австрия) – "Фенербахче" (Турция) – 0:1 (0:2)

"Лион" (Франция) – "Спарта" (Чехия) – 3:0 (1:2)

Кто с кем встретится в плей-офф

По итогам 3-го круга квалификации сформировались следующие пары раунда плей-офф:

"Левски" (Болгария) – АЕК (Греция)

"Селтик" (Шотландия) – ЛАСК (Австрия)

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Викинг" (Норвегия)

"Слован" (Словакия) – "Целе" (Словения)

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) – "Сабах" (Азербайджан)

"Фенербахче" (Турция) – "Лион" (Франция)

"Неймеген" (Нидерланды) – "Буде-Глимт" (Норвегия)

Решающие матчи за выход в основной раунд ЛЧ запланированы на 18/19 и 25/26 августа.

Напомним, донецкий "Шахтер", как чемпион Украины, благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной этап Лиги чемпионов.