Драма до последних минут: "Харьков" вырвал победу над "Вересом" в 1-м туре УПЛ
Обновленный ФК "Харьков" начал новый сезон матчем против "Вереса". Несмотря на тотальную доминацию по моментам, харьковчане смогли забить только на последних минутах.
О ходе этого матча рассказывает Sport RBC.UA.
УПЛ, 1-й тур
"Харьков" - "Верес" - 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: Гаджиев, 90.
"Харьков": Ермаков - Крупский, Павлюк, Шабанов, Мартынюк - Яцик, Калюжный, Профини - Кастильо, Парако, Рашица.
"Верес": Горох - Стамулис, Чечер, Вовченко, Смеян - Шарай, Харатин, Баран, Гонсалвеш - Блэр, Фабрисио.
"Голевая" засуха
В первом тайме на стадионе "Левый берег" в Киеве доминировали номинальные хозяева. Свисток на перерыв зафиксировал безумное преимущество "Харькова" в ударах по воротам - 15:1 и 5:1 по ударам в створ.
Но открыть счет в матче харьковчанам кое-где мешала уверенная игра Гороха. А иногда - нехватка точности после ударов Кастильо и Профини.
Решающий удар на последних секундах
Давление от "Харькова" продолжалось и весь второй тайм - статистика на 84-ю минуту показала немного шокирующую статистику - 22:2 по ударам в пользу хозяев. Восемь из тех ударов были именно в створ.
Однако до самого конца матча защита "Вереса" во главе с Горохом отражалась от атак соперника. И все же давление принесло хозяевам победу – на 90-й минуте Крупский прострелил в штрафную. И если удар у Парако не получился, то Гаджиев смог с отскоком положить мяч в дальний угол.
После этого "Верес" имел шанс спасти ничью, но удар Фабрисио со штрафного на 90+5 минуте матча прошел рядом со штангой.
Ранее мы рассказывали, что новый розыгрыш УПЛ открыли "Заря" и "Колос" - и сильнее оказались именно луганчане. Также уже успели отыграть "Кривбасс" и "Карпаты" - львовяне в этой игре одержали волевую победу .