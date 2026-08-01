Драма до останніх хвилин: "Харків" вирвав перемогу над "Вересом" в 1-му турі УПЛ
Оновлений ФК "Харків" розпочав новий сезон матчем проти "Вереса". Попри тотальну домінацію за моментами, харків'яни змогли забити лише на останніх хвилинах.
Про перебіг цього матчу розповідає Sport RBC.UA.
УПЛ, 1-й тур
"Харків" - "Верес" - 1:0 (0:0, 1:0)
Гол: Гаджиєв, 90.
"Харків": Єрмаков - Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк - Яцик, Калюжний, Профіні - Кастільйо, Парако, Рашиця.
"Верес": Горох - Стамуліс, Чечер, Вовченко, Сміян - Шарай, Харатін, Баран, Гонсалвеш - Блер, Фабрісіо.
"Гольова" посуха
В першому таймі на стадіоні "Лівий Берег" в Києві домінували номінальні господарі. Свисток на перерву зафіксував шалену перевагу "Харкова" в ударах по воротах - 15:1 та 5:1 за ударами в площину.
Але відкрити рахунок в матчі харків'янам подекуди заважала впевнена гра Гороха. А подекуди - брак влучності після ударів Кастільйо та Профіні.
Вирішальний удар на останніх секундах
Тиск від "Харкова" тривав і весь другий тайм - статистика на 84-ту хвилину показала трохи шокуючу статистику - 22:2 за ударами на користь господарів. Вісім з тих ударів були саме в площину.
Проте до самого кінця матча захист "Вереса" на чолі з Горохом відбивався від атак суперника. Та все ж тиск приніс господарям перемогу - на 90-й хвилині Крупський прострілив в штрафний майданчик. І якщо удар у Парако не вийшов, то Гаджиєвзміг із відскоком поклав м'яч у дальній кут.
Після цього "Верес" мав шанс врятувати нічию, але удар Фабрісіо зі штрафного на 90+5 хвилині матчу пройшов поруч зі стійкою.
Раніше ми розповідали, що новий розіграш УПЛ відкрили "Зоря" та "Колос" - і сильнішими виявились саме луганці. Також вже встигли відіграти "Кривбас" та "Карпати" - львів'яни в цій грі здобули вольову перемогу.