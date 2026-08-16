"Динамо" на жилах одержало победу над "Колосом" в тяжелом матче УПЛ

УПЛ, 3-й тур

"Динамо" – "Колос" – 2:1

Голы: Пономаренко, 20, Бражко, 73 – Демченко, 21

Удаление: Бражко ("Динамо"), 85 (вторая желтая)

Грубая ошибка Суркиса

После вылета из еврокубков от "Карабаха" киевлянам очень важно было реабилитироваться перед собственными болельщиками. Хозяева сразу завладели инициативой и на 20-й минуте вышли вперед: Матвей Пономаренко замкнул фланговый навес точным ударом головой в угол ворот Ивана Пахолюка.

Однако радость столичного клуба длилась всего минуту. В следующей же атаке "Колоса" Александр Демченко решился на дальний выстрел, а молодой голкипер "Динамо" Вячеслав Суркис допустил ужасный ляп, пропустив мяч в ближний угол.

К концу первого тайма "бело-синие" имели шанс снова выйти вперед, но Пономаренко не смог переиграть Пахолюка во время выхода один на один.

Филигранный удар и удаление Бражко

Второй тайм начался с ожесточенной борьбы и опасных моментов у обоих ворот: сначала Кристиан Биловар едва не срезал мяч в собственные ворота, а затем Пономаренко в атаке промахнулся с нескольких метров.

Судьбу напряженного поединка на 73-й минуте решила индивидуальная мастерство Владимира Бражко. Полузащитник получил передачу на линии штрафной площади и техничным, филигранным ударом направил мяч точно в угол ворот.

В последние минуты "Динамо" осталось в меньшинстве. Бражко сорвал опасную контратаку ковалевцев и заработал вторую желтую карточку. Однако киевлянам удалось удержать победу.