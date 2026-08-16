"Динамо" на жилах вибороло перемогу над "Колосом" у важкому матчі УПЛ

УПЛ, 3-й тур

"Динамо" – "Колос" – 2:1

Голи: Пономаренко, 20, Бражко, 73 – Демченко, 21

Вилучення: Бражко ("Динамо"), 85 (друга жовта)

Груба помилка Суркіса

Після вильоту з єврокубків від "Карабаха" киянам вкрай важливо було реабілітуватися перед власними уболівальниками. Господарі відразу заволоділи ініціативою і на 20-й хвилині вийшли вперед: Матвій Пономаренко замкнув фланговий навіс влучним ударом головою в кут воріт Івана Пахолюка.

Проте радість столичного клубу тривала лише хвилину. У наступній же атаці "Колоса" Олександр Демченко зважився на дальній постріл, а молодий голкіпер "Динамо" В'ячеслав Суркіс припустився жахливого ляпу, пропустивши м'яч у ближній кут.

Під кінець першого тайму "біло-сині" мали шанс знову вийти вперед, але Пономаренко не зміг переграти Пахолюка під час виходу віч-на-віч.

Філігранний удар та вилучення Бражка

Другий тайм розпочався із запеклої боротьби та небезпечних моментів біля обох воріт: спочатку Крістіан Біловар трохи не зрізав м'яч у власні ворота, а згодом Пономаренко в атаці схибив із кількох метрів.

Долю напруженого поєдинку на 73-й хвилині вирішила індивідуальна майстерність Володимира Бражка. Півзахисник отримав передачу на лінії штрафного майданчика й технічним, філігранним ударом спрямував м'яч точно в кут воріт.

На останніх хвилинах "Динамо" залишився в меншості. Бражко зірвав небезпечну контраатаку ковалівців і заробив другу жовту картку. Втім киянам вдалося утримали перемогу.