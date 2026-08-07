"Динамо" официально отпустило защитника в клуб-новичок УПЛ: он уже в заявке

Закрытие проблемной позиции

Гусев выбрал в новой команде 23-й номер и фигурирует в ростере одесситов на официальном сайте УПЛ. Ожидается, что молодой фулбек поможет тренерскому штабу закрыть правую бровку обороны, которая оставалась одной из самых проблемных кадровых позиций клуба после старта чемпионата.

В начале августа Алексей успел сыграть за "Динамо" в первенстве U-21 против "Левого Берега", однако для обеспечения стабильной игровой практики на взрослом уровне было принято решение об аренде.

Отложенный дебют

В прошлом сезоне защитник также провел на правах аренды, выступая за "Кудровку". В составе команды он отыграл 16 поединков и отличился двумя ассистами.

Действующее соглашение игрока с киевским клубом рассчитано до июня 2029 года, а переход в "Черноморец" позволит футболисту закрепиться в основной обойме коллектива высшего дивизиона.

Дебют Гусева за одесситов мог состояться уже 8 августа – в домашней игре 2-го тура УПЛ против ковалевского "Колоса". Однако из-за повреждения арены "моряков" от российского удара, этот матч официально перенесен. Теперь шанс сыграть за "Черноморец" защитник сможет получить в поединке 3-го тура против черкасского ЛНЗ. Она намечена на 16 августа в Черкассах.