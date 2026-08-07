"Динамо" офіційно відпустило захисника до новачка УПЛ: він уже в заявці

Закриття проблемної позиції

Гусєв обрав у новій команді 23-й номер і вже фігурує в ростері одеситів на офіційному сайті УПЛ. Очікується, що молодий фулбек допоможе тренерському штабу закрити праву бровку оборони, яка залишалася однією з найпроблемніших кадрових позицій клубу після старту чемпіонату.

На початку серпня Олексій ще встиг зіграти за "Динамо" у першості U-21 проти "Лівого Берега", проте для забезпечення стабільної ігрової практики на дорослому рівні було ухвалено рішення про оренду.

Відкладений дебют

Минулий сезон захисник також провів на правах оренди, виступаючи за "Кудрівку". У складі команди він відіграв 16 поєдинків та відзначився двома асистами.

Чинна угода гравця з київським клубом розрахована до червня 2029 року, а перехід до "Чорноморця" дасть можливість футболісту закріпитися в основній обоймі колективу вищого дивізіону.

Дебют Гусєва за одеситів міг відбутися вже 8 серпня – у домашній грі 2-го туру УПЛ проти ковалівського "Колоса". Проте через пошкодження арени "моряків" від російського удару, цей матч офіційно перенесено. Тепер шанс зіграти за "Чорноморець" захисник зможе отримати у поєдинку 3-го туру – проти черкаського ЛНЗ. Вона запланована на 16 серпня в Черкасах.