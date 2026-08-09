rbc.ua
Футбол Баскетбол Теннис Бокс Другое
Главная Футбол Дебют Довбика обернулся фиаско: "Болонья" разгромно уступила аутсайдеру в необычном матче
Футбол 09 августа 2026, 13:37

Дебют Довбика обернулся фиаско: "Болонья" разгромно уступила аутсайдеру в необычном матче

Украинский новичок появился на поле уже после того, как команда пропустила четыре гола
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Артем Довбик в первой игре за "Болонью" (фото: instagram.com/bolognafc1909)
Поделиться:

Нападающий сборной Украины Артем Довбик впервые появился на поле в составе итальянской "Болоньи". Дебютный выход 29-летнего форварда за новую команду оказался омрачен разгромным поражением от аутсайдера.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат спарринга.

Провал в формате 150 минут

Контрольный поединок подопечных Доменико Тедеско против "Пизы", которая в прошлом сезоне вылетела в Серию B, проходил в необычном формате – два тайма по 75 минут. "Россоблу" полностью провалили игру в обороне, пропустив четыре мяча и ответив лишь единственным точным ударом с пенальти в исполнении Тейса Даллинги.

Артем Довбик начал встречу в запасе и вышел на замену на 76-й минуте при счете 1:4. Переломить ход противостояния украинцу не удалось, а на 140-й минуте тренерский штаб произвел обратную замену форварда.

Следующий шанс для Довбика

Украинский нападающий присоединился к "Болонье" в конце июля на правах годовой аренды из римской "Ромы". Соглашение предусматривает опцию выкупа контракта игрока ориентировочно за 17-18 миллионов евро.

Свой следующий товарищеский поединок итальянская команда проведет уже 15 августа против английского "Брайтона".

Ранее мы рассказывали о бойкоте Виктора Цыганкова в испанской "Жироне".

Футбол Чемпионат Италии Артем Довбик