Дебют Довбика обернулся фиаско: "Болонья" разгромно уступила аутсайдеру в необычном матче
Нападающий сборной Украины Артем Довбик впервые появился на поле в составе итальянской "Болоньи". Дебютный выход 29-летнего форварда за новую команду оказался омрачен разгромным поражением от аутсайдера.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат спарринга.
Провал в формате 150 минут
Контрольный поединок подопечных Доменико Тедеско против "Пизы", которая в прошлом сезоне вылетела в Серию B, проходил в необычном формате – два тайма по 75 минут. "Россоблу" полностью провалили игру в обороне, пропустив четыре мяча и ответив лишь единственным точным ударом с пенальти в исполнении Тейса Даллинги.
Артем Довбик начал встречу в запасе и вышел на замену на 76-й минуте при счете 1:4. Переломить ход противостояния украинцу не удалось, а на 140-й минуте тренерский штаб произвел обратную замену форварда.
Следующий шанс для Довбика
Украинский нападающий присоединился к "Болонье" в конце июля на правах годовой аренды из римской "Ромы". Соглашение предусматривает опцию выкупа контракта игрока ориентировочно за 17-18 миллионов евро.
Свой следующий товарищеский поединок итальянская команда проведет уже 15 августа против английского "Брайтона".
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