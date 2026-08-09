Дебют Довбика обернулся фиаско: "Болонья" разгромно уступила аутсайдеру в необычном матче

Провал в формате 150 минут

Контрольный поединок подопечных Доменико Тедеско против "Пизы", которая в прошлом сезоне вылетела в Серию B, проходил в необычном формате – два тайма по 75 минут. "Россоблу" полностью провалили игру в обороне, пропустив четыре мяча и ответив лишь единственным точным ударом с пенальти в исполнении Тейса Даллинги.

Артем Довбик начал встречу в запасе и вышел на замену на 76-й минуте при счете 1:4. Переломить ход противостояния украинцу не удалось, а на 140-й минуте тренерский штаб произвел обратную замену форварда.

Следующий шанс для Довбика

Украинский нападающий присоединился к "Болонье" в конце июля на правах годовой аренды из римской "Ромы". Соглашение предусматривает опцию выкупа контракта игрока ориентировочно за 17-18 миллионов евро.

Свой следующий товарищеский поединок итальянская команда проведет уже 15 августа против английского "Брайтона".