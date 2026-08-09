Дебют Довбика обернувся фіаско: "Болонья" розгромно поступилась аутсайдеру у незвичному матчі
Нападник збірної України Артем Довбик уперше з'явився на полі у складі італійської "Болоньї". Дебютний вихід 29-річного форварда за нову команду виявився затьмареним розгромною поразкою від аутсайдера.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посилання на результат спарингу.
Провал у форматі 150 хвилин
Контрольний поєдинок підопічних Доменіко Тедеско проти "Пізи", яка минулого сезону вилетіла до Серії В, проходив у незвичному форматі – два тайми по 75 хвилин. "Россоблу" повністю провалили гру в захисті, пропустивши чотири м'ячі й відповівши лише єдиним точним ударом із пенальті у виконанні Тейса Даллінги.
Артем Довбик розпочав зустріч у запасі та вийшов на заміну на 76-й хвилині за рахунку 1:4. Переломити перебіг протистояння українцю не вдалося, а на 140-й хвилині тренерський штаб провів зворотну заміну форварда.
Наступний шанс для Довбика
Український нападник приєднався до "Болоньї" наприкінці липня на правах річної оренди з римської "Роми". Угода передбачає опцію викупу контракту гравця орієнтовно за 17–18 мільйонів євро.
Свій наступний товариський поєдинок італійська команда проведе вже 15 серпня проти англійського "Брайтона".
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