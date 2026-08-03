"Буковина" – ЛНЗ и "Шахтер" – "Кудровка": где и когда смотреть матчи стартового тура УПЛ

"Буковина" – ЛНЗ

Львов, стадион "Украина". 15:30

Черновицкая команда возвращается в высший дивизион Украины впервые с сезона-1993/94. Из-за реконструкции родного стадиона подопечные Сергея Шищенко временно принимают соперников во Львове. В межсезонье триумфатор Первой лиги существенно усилился, подписав ряд опытных новичков и проведет оценку своих сил против вице-чемпиона в прошлом сезоне.

Черкасский ЛНЗ подходит к игре после вылета из квалификации Лиги конференций от бельгийского "Гента". Черкасчане сохранили костяк прошлогоднего состава и усилились несколькими футболистами. Интересно, что в истории очных встреч преимущество на стороне черновчан – в частности, "Буковина" выбила ЛНЗ из последнего розыгрыша Кубка Украины.

"Шахтер" – "Кудровка"

Львов, "Арена Львов". 18:00

Действующий чемпион Украины начинает защиту титула на фоне активной трансферной кампании – летом "горняки" потратили 25 млн евро на усиление состава (в частности, привлекли бразильцев Бруниньо и Райана Роберто, а также Глейкера Мендозу и Александра Караваева). Донетчане готовятся к выступлениям в Лиге чемпионов, поэтому ротация и интенсивность станут главными маркерами команды из первых туров.

"Кудровка" летом пережила масштабную перестройку кадров, потеряв нескольких ключевых исполнителей. Кроме того, против "Шахтера" из-за условий аренды не смогут сыграть арендованные у "горняков" новички – Николай Огарков, Кирилл Сигеев и Александр Ющенко. История встреч полностью на стороне донетчан: 2 победы в 2 матчах с общим счетом 7:1.

Где смотреть матчи

Все поединки покажет UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ – MEGOGO, Киевстар ТВ, Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv и OmegaTV.

Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.