"Буковина" – ЛНЗ та "Шахтар" – "Кудрівка": де і коли дивитися матчі стартового туру УПЛ

"Буковина" – ЛНЗ

Львів, стадіон "Україна". 15:30

Чернівецька команда повертається до вищого дивізіону України вперше з сезону-1993/94. Через реконструкцію рідного стадіону підопічні Сергія Шищенка тимчасово приймають суперників у Львові. У міжсезоння тріумфатор Першої ліги суттєво підсилився, підписавши низку досвідчених новачків та проведе оцінку своїх сил проти віце-чемпіона минулого сезону.

Черкаський ЛНЗ підходить до гри після вильоту з кваліфікації Ліги конференцій від бельгійського "Гента". Черкащани зберегли кістяк минулорічного складу та підсилилися декількома футболістами. Цікаво, що в історії очних зустрічей перевага на боці чернівчан – зокрема "Буковина" вибила ЛНЗ з останнього розіграшу Кубка України.

"Шахтар" – "Кудрівка"

Львів, "Арена Львів". 18:00

Чинний чемпіон України розпочинає захист титулу на тлі активної трансферної кампанії – влітку "гірники" витратили 25 млн євро на підсилення складу (зокрема, залучивши бразильців Бруніньо та Раяна Роберто, а також Глейкера Мендозу та Олександра Караваєва). Донеччани готуються до виступів у Лізі чемпіонів, тому ротація та інтенсивність стануть головними маркерами команди з перших турів.

"Кудрівка" влітку пережила масштабну перебудову кадрів, втративши кількох ключових виконавців. Окрім того, проти "Шахтаря" через умови оренди не зможуть зіграти орендовані у "гірників" новачки – Микола Огарков, Кирило Сігеєв та Олександр Ющенко. Історія зустрічей повністю на боці донеччан: 2 перемоги у 2 матчах із загальним рахунком 7:1.

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.