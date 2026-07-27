Борьба за талант: "Заря" стремится перехватить чемпиона Украины

Основным претендентом на воспитанника "горняков" ранее считалась киевская "Оболонь", однако теперь луганчане включились в трансферную гонку. Оба клуба рассматривают именно аренду Глущенко на предстоящий сезон-2026/27.

"Заря" включилась в борьбу за Глущенко после окончательной потери хавбека Неманьи Андушича. Антона рассматривают как перспективную замену боснийцу.

Опыт Глущенко в УПЛ

Вторую половину прошедшей кампании полузащитник провел в составе "Кудровки". Также в его наследии есть опыт выступлений за полтавскую "Ворсклу". В обоих случаях Антон играл за эти клубы на правах аренды.

В общей сложности в Украинской Премьер-лиге Антон Глущенко успел провести 27 матчей, в которых отличился 4 забитыми мячами и 1 результативной передачей.