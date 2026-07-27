Боротьба за таланта: "Зоря" прагне перехопити чемпіона України

Основним претендентом на вихованця "гірників" раніше вважалася київська "Оболонь", однак тепер луганці включилися у трансферні перегони. Обидва клуби розглядають саме оренду Глущенка на майбутній сезон-2026/27.

"Зоря" включилась в боротьбу за Глущенка після остаточної втрати хавбека Неманьї Андушича. Антона розглядають як перспективну заміну боснійцю.

Досвід Глущенка в УПЛ

Другу половину минулої кампанії півзахисник провів у складі "Кудрівки". Також у його доробку є досвід виступів за полтавську "Ворсклу". В обох випадках Антон грав за ці клуби на правах оренди.

Загалом в Українській Прем’єр-лізі Антон Глущенко встиг провести 27 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та 1 результативною передачею.