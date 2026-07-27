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Футбол 27 липня 2026, 12:00

Боротьба за таланта: "Зоря" прагне перехопити чемпіона України

Луганський клуб шукає підсилення у середню лінію та претендує на оренду 22-річного хавбека
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Глущенко провів другу половину минулого сезону в оренді (Фото: shakhtar.com)
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Луганська "Зоря" проявляє предметний інтерес до атакувального хавбека донецького "Шахтаря" Антона Глущенка. Клуб розглядає варіант із річною орендою 22-річного футболіста.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на журналіста та інсайдера Ігоря Бурбаса.

Основним претендентом на вихованця "гірників" раніше вважалася київська "Оболонь", однак тепер луганці включилися у трансферні перегони. Обидва клуби розглядають саме оренду Глущенка на майбутній сезон-2026/27.

"Зоря" включилась в боротьбу за Глущенка після остаточної втрати хавбека Неманьї Андушича. Антона розглядають як перспективну заміну боснійцю.

Досвід Глущенка в УПЛ

Другу половину минулої кампанії півзахисник провів у складі "Кудрівки". Також у його доробку є досвід виступів за полтавську "Ворсклу". В обох випадках Антон грав за ці клуби на правах оренди.

Загалом в Українській Прем’єр-лізі Антон Глущенко встиг провести 27 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та 1 результативною передачею.

Раніше ми повідомляли, що "Динамо" офіційно продовжило контракт із найкращим бомбардиром УПЛ.

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