"Если есть возможность заработать, то почему нет?": промоутер оценил возвращение Ломаченко

В чем мотивация Ломаченко

Игорь Фаниян считает, что финансовый фактор имеет значение, но ключевой мотивацией Ломаченко является желание снова стать чемпионом мира. Промоутер уверен, что 38-летний боксер способен покорить эту вершину.

"Для боксеров бокс это работа и это их заработок. Если есть возможность еще раз заработать, если есть такие предложения, то почему бы нет? Ну и в случае с Ломаченко ему вполне по силам снова стать чемпионом мира, ведь он большой талант. Поэтому, я его возвращение поддерживаю", - рассказал Фаниян.

Карьера Василия Ломаченко

Украинец достаточно быстро стал чемпионом мира в полулегком весе: уже в своем третьем поединке на профи-ринге он выиграл титул по версии WBO.

В 2016 году Ломаченко поднялся до второго полулегкого веса, где так же стал чемпионом по версии WBO. В мае 2018 года Ломаченко победил в титульном поединке Хорхе Линареса и добавил в свою коллекцию пояс чемпиона мира по версии WBA и The Ring уже в легком весе.

В декабре 2018 года Ломаченко успешно защитил пояса WBA и The Ring и выиграл титул WBO, побив Хорхе Педрасу. Впрочем, удержать эти титулы долго Василий не смог: в октябре 2020 он проиграл Теофимо Лопесу.

Последний бой Ломаченко провел в мае 2024 года, когда победил Джорджа Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF в легком весе.