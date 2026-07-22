"Якщо є можливість заробити, то чому ні?": промоутер оцінив повернення Ломаченка
Український промоутер Ігор Фаніян поділився міркуваннями стосовно повернення Василя Ломаченка до професійного боксу.
Про це Фаніян розповів в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.
В чому мотивація Ломаченка
Ігор Фаніян вважає, що фінансовий фактор має значення, але ключовою мотивацією Ломаченка є бажання знову стати чемпіоном світу. Промоутер впевнений, що 38-річний боксер здатний підкорити цю вершину.
"Для боксерів бокс це робота і це їхній заробіток. Якщо є можливість ще раз заробити, якщо є такі пропозиції, то, чому б ні? Ну і у випадку з Ломаченком йому реально знову стати чемпіоном світу адже він великий талант. Тому, я його повернення підтримую", – розповів Фаніян.
Кар'єра Василя Ломаченка
Українець доволі швидко став чемпіоном світу в напівлегкій вазі: вже у своєму третьому поєдинку на профі-ринзі він виграв титул за версією WBO.
У 2016 році Ломаченко піднявся до другої напівлегкої ваги, де так само став чемпіоном за версією WBO. У травні 2018 року Ломаченко переміг у титульному поєдинку Хорхе Лінареса і додав до своєї колекції пояс чемпіона світу за версією WBA та The Ring вже у легкій вазі.
У грудні 2018 року Ломаченко успішно захистив пояси WBA та The Ring і виграв титул WBO, побивши Хорхе Педрасу. Утім, втримати ці титули довго Василь не зміг: у жовтні 2020 року він програв Теофімо Лопесу.
Останній бій Ломаченко провів у травні 2024 року, коли переміг Джорджа Камбососа і став чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі.
Раніше Олександр Усик розповів, що Василь Ломаченко перебуває в тренувальному таборі.