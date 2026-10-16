Сенсационная замена в шоу Фьюри – Джошуа: Верховен выйдет вместо одного из участников

Неожиданный поворот и согласие Верховена

Состав участников грандиозного боксерского шоу в Уэльсе претерпел существенные изменения. Первоначально организаторы планировали бой между бывшим обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером и австралийцем Джеем Опетаей . Однако переговоры между сторонами сорвались, что заставило промоутеров срочно искать звездную замену.

Спасателем ситуации стал 37-летний нидерландский гигант Рико Верховен. В комментарии СМИ многократный чемпион по кикбоксингу подтвердил, что уже принял официальное предложение выйти против американского нокаутера.

"Мы получили предложение на вечер бокса 11 декабря. Официально подтвердить свое участие я пока не могу, но уверяю: мне предложили бой с Деонтеем Уайлдером, и я сказал да", - отметил Верховен.

Первоначально Верховена рассматривали как потенциального оппонента для нового чемпиона IBF Филиппа Хрговича, однако тот обязан провести защиту против Франка Санчеса. Благодаря этому именно вариант с поединком против Уайлдера стал приоритетным.

От испытания для Усика до супершоу в Кардиффе

Верховен уже успел совершить громкую сенсацию на боксерском ринге. В мае 2026 г. во время поединка в Египте нидерландец устроил настоящую проверку для гегемона сверхтяжелого веса Александра Усика. Украинский чемпион лишь в 11-м раунде сумел склонить чашу весов в свою пользу и остановить соперника.

Ключевые факты о предстоящем боксерском вечере:

Грандиозное шоу состоится 11 декабря в Кардиффе (Уэльс).

Главным событием вечера станет долгожданный мегафайт между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Бой Уайлдер – Верховен станет одним из главных украшений андеркарда.

Для 40-летнего Уайлдера сражение с фактурным и опасным нидерландцем станет очередным испытанием в попытке вернуться в элиту хевивейта.