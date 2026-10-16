Сенсаційна заміна в шоу Ф'юрі – Джошуа: Верховен вийде замість одного з учасників

Несподіваний поворот та згода Верховена

Склад учасників грандіозного боксерського шоу в Уельсі зазнав суттєвих змін. Спочатку організатори планували бій між колишнім володарем поясу WBC Деонтеєм Уайлдером та австралійцем Джеєм Опетаєю. Однак переговори між сторонами зірвалися, що змусило промоутерів терміново шукати зіркову заміну.

Рятівником ситуації став 37-річний нідерландський гігант Ріко Верховен. У коментарі ЗМІ багаторазовий чемпіон із кікбоксингу підтвердив, що вже прийняв офіційну пропозицію вийти проти американського нокаутера.

"Ми отримали пропозицію на вечір боксу 11 грудня. Офіційно підтвердити свою участь я поки не можу, але запевняю: мені запропонували бій із Деонтеєм Вайлдером, і я сказав 'так'", - зазначив Верховен.

Спочатку Верховена розглядали як потенційного опонент для нового чемпіона IBF Філіпа Хрговича, однак той зобов'язаний провести захист проти Франка Санчеса. Завдяки цьому саме варіант із поєдинком проти Вайлдера став пріоритетним.

Від випробування для Усика до супершоу в Кардіффі

Верховен уже встиг створити гучну сенсацію на боксерському рингу. У травні 2026 року під час поєдинку в Єгипті нідерландець влаштував справжню перевірку для гегемона надважкої ваги Олександра Усика. Український чемпіон лише в 11-му раунді зумів схилити шальки терезів на свою користь та зупинити суперника.

Ключові факти про майбутній боксерський вечір:

Грандіозне шоу відбудеться 11 грудня у Кардіффі (Уельс).

Головною подією вечора стане довгоочікуваний мегафайт між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Бій Вайлдер – Верховен стане однією з головних окрас андеркарду.

Для 40-річного Уайлдера бій із фактурним та небезпечним нідерландцем стане черговим випробуванням у спробі повернутися до еліти хевівейту.