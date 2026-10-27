Вернется на ринг в феврале: стал известен следующий соперник Ломаченко
Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко еще больше приблизился к следующему бою. Украинец подпишет новое соглашение с промоутерской компанией Top Rank и проведет бой в феврале 2027 года.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на журналиста Дэна Рафаэля в соцсети X.
Ломаченко сразится с Суаресом в феврале
Бывший чемпион мира подпишет новый контракт с промоутерской компанией Top Rank. Ожидается, что украинец вернется на ринг в феврале 2027 года. Также промоутер Боб Арум сказал, что соперником 38-летнего боксера станет филиппинец Чарли Суарес.
"Долго общался с Арумом, и он сказал, что Top Rank заключает новое соглашение с Ломаченко. Он вернется в феврале и сразится с Чарли Суаресом. Если победит, то, вероятно, проведет бой за титул с Фостером", - написал Рафаэль.
Чемпионский пояс Фостера – следующая цель
Ранее Ломаченко связывали с поединком против победителя противостояния Эммануэля Наваррете и О'Шаки Фостера. Победу в этой дуэли одержал Фостер, поэтому именно он потенциально может стать следующим соперником украинца в титульном бою.
Ранее Ломаченко уже рассказал о намерении снова побороться за звание абсолютного чемпиона мира. Промоутер Александр Красюк также объяснял, почему боксер решил возобновить карьеру после того, как летом 2026-го объявил о ее завершении из-за проблем со спиной.
Когда Ломаченко последний раз выходил на ринг
Последний официальный поединок украинец провел весной 2024 года. Тогда Ломаченко победил австралийца Джорджа Камбососа и завоевал титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе.
После этого боксер не выступал, а затем сообщил о завершении карьеры. Теперь украинец наконец-то официально возвращается в профессиональный бокс. Новый этап для него начнется с боя против Суареса.
Ранее мы сообщали, что Василий Ломаченко согласился на бой с чемпионом мира.