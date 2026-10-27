Повернеться на ринг у лютому: став відомий наступний суперник Ломаченка
Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко ще більше наблизився до наступного бою. Українець підпише нову угоду з промоутерською компанією Top Rank і проведе бій у лютому 2027-го року.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на журналіста Дена Рафаеля у соцмережі X.
Ломаченко битиметься із Суаресом у лютому
Колишній чемпіон світу підпише новий контракт із промоутерською компанією Top Rank. Очікується, що українець повернеться на ринг у лютому 2027-го року. Також промоутер Боб Арум сказав, що суперником 38-річного боксера стане філіппінець Чарлі Суарес.
"Довго спілкувався з Арумом, і він сказав, що Top Rank укладає нову угоду з Ломаченком. Він повернеться в лютому та битиметься з Чарлі Суаресом. Якщо переможе, то, ймовірно, проведе бій за титул із Фостером", - написав Рафаель.
Чемпіонський пояс Фостера - наступна мета
Раніше Ломаченка пов’язували з поєдинком проти переможця протистояння Емануеля Наваррете й О’Шакі Фостера. Перемогу в цій дуелі здобув Фостер, тож саме він потенційно може стати наступним суперником українця в титульному бою.
Раніше Ломаченко вже розповів про намір знову поборотися за звання абсолютного чемпіона світу. Промоутер Олександр Красюк також пояснював, чому боксер вирішив відновити кар’єру після того, як улітку 2026-го року оголосив про її завершення через проблеми зі спиною.
Коли Ломаченко востаннє виходив на ринг
Останній офіційний поєдинок українець провів навесні 2024-го року. Тоді Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа та здобув титул чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.
Після цього боксер не виступав, а згодом повідомив про завершення кар’єри. Тепер українець нарешті офіційно повертається до професійного боксу. Новий етап для нього почнеться із бою проти Суареса.
Раніше ми повідомляли, що Василь Ломаченко погодився на бій із чемпіоном світу.