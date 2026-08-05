Звезда НБА против Украины: сборная Греции определилась с подготовкой к отбору на ЧМ-2027

Контрольные матчи и звездный десант

Перед вылетом в Латвию греческая сборная проведет в Афинах два спарринга: 22 августа против Польши и 24 августа против Кипра.

После официальной игры против Украины 28 августа греки 31 августа будут дома принимать сборную Испании.

Ожидается, что на эти матчи греческая команда соберет свой сильнейший состав, который возглавит звезда НБА и Милуоки Бакс Яннис Адетокумбо.

Расписание матчей сборной Греции

22 августа: Греция - Польша (контрольная игра);

24 августа: Греция - Кипр (контрольная игра);

28 августа: Украина - Греция (квалификация ЧМ-2027);

31 августа: Греция - Испания (квалификация ЧМ-2027).

График Украины и билеты на матч

Национальная сборная Украины начнет подготовку 14 августа в Латвии. Наша команда также запланировала два контрольных поединка - против команды Университета Аризоны и сборной Латвии.

Билеты на принципиальный поединок Украина – Греция, который состоится 28 августа в Риге, уже поступили в продажу. ФБУ призывает украинских болельщиков в Латвии поддержать "сине-желтых" в этом важном сражении отбора.