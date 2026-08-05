Зірка НБА проти України: збірна Греції визначилась з підготовкою до відбору на ЧС-2027

Контрольні матчі та зірковий десант

Перед вильотом до Латвії грецька збірна проведе в Афінах два спаринги: 22 серпня проти Польщі та 24 серпня проти Кіпру.

Після офіційної гри проти України 28 серпня греки 31 серпня вдома прийматимуть збірну Іспанії.

Очікується, що на ці матчі грецька команда збере свій найсильніший склад, який очолить зірка НБА та "Мілуокі Бакс" Янніс Адетокумбо.

Розклад матчів збірної Греції

22 серпня: Греція - Польща (контрольна гра);

24 серпня: Греція - Кіпр (контрольна гра);

28 серпня: Україна - Греція (кваліфікація ЧС-2027);

31 серпня: Греція - Іспанія (кваліфікація ЧС-2027).

Графік України та квитки на матч

Національна збірна України розпочне свою підготовку 14 серпня в Латвії. Наша команда також запланувала два контрольні поєдинки - проти команди Університету Аризони та збірної Латвії.

Квитки на принциповий поєдинок Україна - Греція, який відбудеться 28 серпня в Ризі, вже надійшли у продаж. ФБУ закликає українських уболівальників у Латвії підтримати "синьо-жовтих" у цій важливій битві відбору.