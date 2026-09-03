Сборная Украины совершила рывок в рейтинге ФИБА после громких побед в отборе на ЧМ-2027

Феерия против фаворитов

Августовские поединки отборочного цикла закончились для подопечных Айнарса Багатскиса максимальным результатом. "Сине-желтые" сначала сенсационно одолели мощную сборную Греции (82:76), а через несколько дней дожали Черногорию (98:89). Благодаря двум победам подряд украинская команда единолично возглавила свою квалификационную группу.

В мировом рейтинге ФИБА Украина отыграла одну позицию и теперь занимает 37 место, опередив Эстонию. В табели европейских сборных украинцы поднялись на 20-ю строчку. Кроме того, Международная федерация баскетбола отметила успех нашей команды в обновленном реестре силы "Power Rankings", где Украина взлетела сразу на три ступени – на 7 место среди всех участников европейского отбора.

Как изменился топ-10 рейтинга

В верхней части мирового рейтинга также произошли заметные перемены. Франция поднялась на третье место и опередила Сербию. Турция добавила сразу две позиции и вернулась в топ-10. Бразилия выбыла из первой десятки и теперь занимает 11-е место.

Топ-10 мирового рейтинга ФИБА:

США Германия Франция Сербия Канада Испания Австралия Аргентина Турция Литва

…37. Украина

Следующие поединки квалификации

Следующий игровой отрезок квалификации чемпионата мира состоится уже осенью. Ближайшим соперником сборной Украины станет Португалия, которая сейчас находится на 44-й строчке мирового рейтинга.

Также до завершения отборочного турнира "сине-желтые" проведут повторные дуэли против греков (13-е место), черногорцев (18-е) и португальцев. Официальные матчи запланированы на ноябрь текущего года, февраль и март – следующего.