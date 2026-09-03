Збірна України зробила ривок у рейтингу ФІБА після гучних перемог у відборі на ЧС-2027

Феєрія проти фаворитів

Серпневі поєдинки відбіркового циклу закінчилися для підопічних Айнарса Багатскіса максимальним результатом. "Синьо-жовті" спочатку сенсаційно здолали потужну збірну Греції (82:76), а за декілька днів дотиснули Чорногорію (98:89). Завдяки двом звитягам поспіль українська команда одноосібно очолила свою кваліфікаційну групу.

У світовому рейтингу ФІБА Україна відіграла одну позицію й тепер посідає 37-ме місце, випередивши Естонію. У табелі європейських збірних українці піднялися на 20-ту сходинку. Окрім того, Міжнародна федерація баскетболу відзначила успіх нашої команди в оновленому реєстрі сили "Power Rankings", де Україна злетіла одразу на три сходинки – на 7-ме місце серед усіх учасників європейського відбору.

Як змінився топ-10 рейтингу

У верхній частині світового рейтингу також відбулися помітні зміни. Франція піднялася на третє місце та випередила Сербію. Туреччина додала одразу дві позиції та повернулась до топ-10. Натомість Бразилія вибула з першої десятки та тепер посідає 11-те місце.

Топ-10 світового рейтингу ФІБА:

США Німеччина Франція Сербія Канада Іспанія Австралія Аргентина Туреччина Литва

…37. Україна

Наступні поєдинки кваліфікації

Наступний ігровий відрізок кваліфікації чемпіонату світу відбудеться вже восени. Найближчим суперником збірної України стане Португалія, яка наразі перебуває на 44-му рядку світового рейтингу.

Також до завершення відбіркового турніру "синьо-жовті" проведуть повторні дуелі проти греків (13-те місце), чорногорців (18-те) і португальців. Офіційні матчі заплановано на листопад поточного року, лютий та березень – наступного.